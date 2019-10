Brugte underbukser i svømmehallen

DEBAT. Af Ole Dam, Dalvangsvej 25, Glostrup

Glostrup svømmehal kan med god grund prale af, at badegæsterne her vel nok finder Danmarks bedste og reneste badevand. Ingen klorlugt på grund af en gennem flere år effektiv kampagne for, at alle gæster vasker sig grundigt før de går ned i bassinerne. De fleste følger de bestemmelser, som indebærer, at man vasker sig grundigt uden badetøj og så som en selvfølge også efter toiletbesøg.

Det har desværre vist sig, at en grundig og udtømmende vejledning ikke er nok til at opnå alle gæsters accept af det fornuftige i, at man ikke bader uden at vaske sig, eller hvad der næsten er værre, vasker sig iført badetøj så snavs og sæberester bliver skyllet ud i bassinerne.

Det har derfor desværre været nødvendigt at indsætte vaskevejledere, som er et pænt udtryk for en helt nødvendig konfliktfyldt kontrol, der forhindrer de gæster som ikke vil følge reglerne i at komme i Glostrup svømmehal. De må i stedet tage til Albertslund eller Brøndby, hvor svømmehallerne ikke tager notits af gæsternes manglende hygiejne og i stedet blot kompenserer ved at udlede mere klor. Nogle gæster bærer deres brugte underbukser inde under badebukserne, så forureningen bliver dobbelt så stor.

I budgetforliget vil Glostrup Kommune nu spare 280.000 kroner per år ved at afskaffe vaskevejlederne, så der nu bliver frit slag for alle, som skaffer sig af med deres fækalier i badevandet. De sparede penge skrumper nok væsentligt ind, når kunderne oplever, at Glostrup Svømmehal kommer ned på et niveau med beskidt badevand, som tilsættes store mængder klor for ikke at blive sundhedsfarlig.