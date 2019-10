Budgetforlig i Vallensbæk: To millioner til bedre normeringer

Fredag blev budgetforliget for Vallensbæk Kommune underskrevet

VALLENSBÆK. Der vil være i alt to millioner kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne i Vallensbæk, hvis det budgetforlig, der blev indgået i sidste uge, bliver endeligt vedtaget

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge indgik alle tre partier i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk et budgetforlig, der nu er i høring. Det skal vedtages endeligt på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 5. november.

Blandt de store punkter i budgettet er 1,6 millioner kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne. Det er Søren Wiborg (S) glad for.

– For Socialdemokratiet har det været vigtigt, at vi kan styrke velfærden. Vi hilser derfor velkomment, at vi er blevet enige om at afsætte midler til øget normering i daginstitutionerne. Det er stærkt tiltrængt, at vi tilgodeser småbørnsfamilierne, siger han.

Ud over pengene i budgettet, bliver forældrenes egenbetaling også hævet, så den stadig udgør 25 procent af udgifterne.

– Jeg tror ikke, at forældrene har noget imod at bidrage lidt mere selv. Vi ligger meget lavt på takster i forvejen. Det, forældrene selv betaler, det tæller ikke med i servicerammen, det er derfor vigtigt at få den betaling med, så man kan få en endnu bedre normering, det har jeg indtrykket af, at det vil man gerne, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).

Dermed vil der alt i alt være omkring to millioner kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne.

På ældreområdet opretholdes serviceniveauet med en pulje på 2,7 millioner kroner årligt, svarende til Vallensbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden.

– Flere kommuner har benyttet sig af den mulighed som regeringen skabte med kommuneaftalen om at værdighedsmilliarden, som jo skulle bruges på de ældre, i stedet kan bruges på alt muligt andet. Fra DF’s side har vi villet slå ring om værdighedsmilliarden, så pengene i Vallensbæk fortsat skal gå til de ældre – og det lykkedes, understreger Kenneth Kristensen Berth (DF).

For at finansiere de ekstra driftsudgifer er der lagt en besparelse på 2,7 millioner kroner ind på tværs af hele kommunen. Det sker teknisk set ved at reducere prisfremskrivningerne, så hvis priserne stiger med 1,8 procent, så bliver budgettet kun 0.9 procent højere.

– Vi må købe lidt mindre ind. Det er 2,7 millioner kroner det drejer sig om, det er ikke ret mange penge, hvis du deler det ud på alle vores institutioner. Det tror jeg godt man kan finde, det har vi gjort før. Jeg synes, det er mest rimeligt, at alle er med til at bidrage, siger Henrik Rasmussen.

Mere til byggeri

På anlægssiden er der sat ekstra penge af til en ny daginstitution ved Vallensbæk Skole, der skal stå færdig i 2022.

– Vi er ved at bygge Birkely, den er til omkring 60 børn, den får vi for 20 millioner kroner. Den daginstitution, vi skal bygge, den skal være til cirka 100 børn, så er de 20 millioner kroner vi allerede har sat af ikke nok, så derfor sætter vi yderligere 15 millioner kroner af, forklarer Henrik Rasmussen.

Der er også sat penge af til at udvide Vallensbæk Skole.

– Der er lavet en større plan for Vallensbæk Skole. Vi har fået lavet en analyse, der viser, at vi kan udvide med et ekstra spor for 90 millioner kroner. Det er nødvendigt med de udviklingsplaner, der er i Vallensbæk. Vi har delt udgiften op, så vi stille og roligt kan udvide skolen i takt med, at behovet opstår, forklarer Henrik Rasmussen.

Derudover er der en udviklingspulje, der er på fem millioner kroner om året.

Når man har et stort anlægsprogram, så er det klogt at have en pulje til uforudsigelige udgifter. Det er ærgerligt, hvis vi står midt i et fedt byggeri og finder ud af, at vi ikke har råd til at gennemføre det, som vi gerne vil have det, siger Henrik Rasmussen.

Luftrensere og musik

Blandt de lidt mere kuriøse tiltabe i budgettet er 25.000 kroner til musikterapi for ældre.

– Erfaringerne viser, at ældre med demens har stor gavn af musikterapi og derfor er vi glade for at det tilbud nu også kommer til Vallensbæk, siger Kenneth Kristensen Berth.

Der er også penge til luftrensere til daginstitutionerne.

– Vi ved fra andre institutioner, at sygefraværet blandt både pædagoger og børn falder, når der opsættes luftrensere, så nu tager vi hul på at vise det samme i Vallensbæk, så vi forhåbentlig på et tidspunkt kan udrede til alle institutionerne i kommunen, siger Kenneth Kristensen Berth.