Bylisten: Kerneopgaver over byudvikling

GLOSTRUP. Bylisten mener, at det er forkert at sætte så mange penge af til byudvikling, når der ikke er styr på kerneopgaverne

Af Jesper Ernst Henriksen

Især de 34 millioner kroner, der står til byudvikling over de kommende fire år, er en torn i øjet på Lars Thomsen, Bylistens medlem af kommunalbestyrelsen.

– Jeg synes, det er helt fint at byudvikle, når man har styr på kommunens kerneopgaver, men det har vi ikke i øjeblikket. Bymidteprojektet får tildelt 34 millioner kroner, og vi ikke får renoveret Ældrecenter Sydvestvej, vi ikke får bygget de demenspladser, vi har brug for, og vi ikke får flyttet genoptræningen fra Dommervangen til Fritidscenteret, siger han.

Han er derfor ikke en del af budgetforliget.

– Bylisten vil noget andet med Glostrup end det Socialdemokratiet og Venstre vil. Vi vil have ordentlige fysisk forhold for vores ældre på ældrecentrene, vi vil have demenspladser nok, så de pårørende ved, at deres demente passes bedst muligt, siger han.

Han forventer, at Bylisten vil fremlægge et budgetforslag, der briger balance i kommunens økonomi.

– Bylisten vil fremlægge nogle forslag til budgettet, men vi skal lige igennem budgettet først. Jeg vil have, at der er styr på økonomien. Det var jeg om nogen garant for, da vi havde Samarbejdsgruppen, siger han.

Han vil derudover have mere ansvar ud til lederne.

– Vi vil give ansvaret for vores børn og unge tilbage til lederne af dagtilbudene og ikke mindst skolelederne på de forskellige skole. Det kræver store ændringer også økonomisk, men det er vi villige til, siger han.