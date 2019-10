Dansk Folkeparti: Boliganvisning og bænke

2. Viceborgmester i Brøndby, Allan Runager (DF) underskriver kommunens budgetaftale for 2020. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Boliganvisningen er nøglen til en bedre beboersammensætning, mener Dansk Folkeparti, der også har fået bænke på budgettet

Af Robert Hendel

Hvis det står til Dansk Folkeparti, skal anvisningen til en lejebolig i Brøndby gå via kommunen.

– Det er den helt store kæphest for Dansk Folkeparti. Vi mener, at det er løsningen til en hel del af vores problemer i Brøndby at få styr på, hvem der skal bo her, fortæller Allan Runager (DF), der er 2. Viceborgmester i Brøndby.

Han glæder sig over, at der i budgettet er blevet plads til en medarbejder i forvaltningen, der har fokus på netop boligansvisning i kommunen.

– Vi mener, at det er et politisk ansvar at sørge for, at vi har nogle flere borgere, der selv betaler deres husleje. Boligselskaberne, der har anvisningen i dag, er formentligt ligeglade med, om det er kommunen eller borgerne selv, der betaler. Bare de får pengene ind hver måned, siger Allan Runager.

Han mener, at Brøndby skal skele til Ishøj, der har tager boliganvisningen hjem for at få styr på boligudviklingen.

– Hvis ikke vi politikere kan sætte kursen, hvem skal så gøre det? Vi har problemer i folkeskolen med elever, der ikke har de sproglige forudsætninger for at klare sig videre, og det skal vi gøre noget ved, før det er for sent, siger Allan Runager.

Han understreger dog, at Dansk Folkeparti ikke har nogen intentioner om at smide folk ud af deres bolig.

– Udviklingen er ligesom en supertanker. Den tager tid at vende. Vi ser gerne, at man giver rollemodeller for området fortrinsret i boligkøen, forklarer Allan Runager, der også glæder sig over at have fået et par bænke ind i budgettet.

– Det kan virke som en lille ting, men vi har fået noget igennem, som også er synligt om 50 år. Vi har bedt om at få nogle bænke i hver bydel. Hvem kan ikke bruge en bænk, når man er træt i benene, lyder det.