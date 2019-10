Danske vinduer hitter i Norge

SPONSORERET INDHOLD: Dansk håndværk er kendt i hele verden, og for mange er det et stort kvalitetsstempel. Det er ikke kun os danskere, som går efter dansk kvalitet. Vores norske naboer er også begyndt at efterspørge ”vinduer og ytterdører” fra danske producenter.

Lavet til det nordiske klima

Det er en udfordring at producere vinduer og yderdøre til det nordiske klima, da det er kendetegnet af stor variation. Dels har vi fire forskellige sæsoner i løbet af året, som alle byder på unikt vejr, men indenfor disse sæsoner er der også stor variation. Nogle år har vi for eksempel våde somre, mens andre er præget af tørke. Også vinteren kan byde på stor variation, og vi kan både opleve vintre med sne og hård frost, mens andre er præget af sjap og blæst.

Det norske klima er på mange måder mere ekstremt end det danske, men danske vinduer er stadig nemme at tilpasse til det mere nordlige klima. Her er det især vigtigt, at vinduerne kan modstå frost, men man må stadig ikke glemme, at der også er en årlig sommersæson med varme, som nemt kan udtørre træværk.



Nye materialer giver bedre holdbarhed

Før i tiden var træ det eneste holdbare materiale til en vinduesramme, og trækvaliteten var næsten altafgørende for vinduets holdbarhed. En anden vigtig faktor var vinduets vedligehold, og det krævede jævnlig maling af vinduesrammerne, hvis de skulle beskyttes mod vind og vejr.

I de seneste år er flere og flere begyndt at få øjnene op for mulighederne med nye vinduesmaterialer. Her tænker mange umiddelbart på plast, som overhovedet ikke kræver vedligehold, men til gengæld mister man også det flotte udseende som opnås med træ, og plastvinduer er sjældent optimalt til ældre ejendomme, hvis de skal passe til huset.

Som et alternativ til vinduer med rammer i plast, er vinduesrammer i træ og aluminium efterhånden blevet det suverænt foretrukne valg hos mange. Her er ydersiden af vinduesrammen beklædt med et tyndt lag af aluminium, som beskytter træværket mod sol, frost og fugt. Dette forlænger vinduets holdbarhed markant, og derudover behøver man heller ikke længere at vedligeholde træværket. Samtidig får man stadig en flot træprofil på vinduets indvendige side, hvilket mange synes er pænere end plast.

Moderne produktion sænker priserne

Det er ikke kun nye materialer, som er med til at revolutionere vinduesindustrien. Nye og mere moderne produktionsteknologi er også med til at sænke priserne. Denne produktionsteknologi mestrer vi til fulde i Danmark, hvilket gør danske vinduer prisvenlige og efterspurgte i Norge.

Best & Billigst er et eksempel på et dansk firma, som har forstået at overføre deres produkter og produktion til salg i udlandet. Virksomheden er baseret i Danmark, hvor den har haft stor succes. Dette har medført en ekspansion til det norske marked, hvor virksomheden er blevet taget godt imod.

Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske indenfor vinduesproduktion i de kommende år. Vi kan dog være ret sikre på, at priserne på speciallavede vinduer vil fortsætte med at dale, hvis produktionsoptimeringen fortsætter. Det vil uden tvivl give stor konkurrence til de dyrere producenter, for livet er for kort til at betale overpris for vinduer.