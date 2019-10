De danske mestre sejrer i topopgør

Anfører Louise Winther scorede kampens eneste mål i topopgøret i Farum. Foto: Robert Hendel

SPORT. Lørdag blev det til tre vigtige point til Brøndby i kvindernes bedste fodboldrække i topopgøret mod Farum Boldklub / FC Nordsjælland

Af Robert Hendel

I weekenden var der topopgøri Gjensidige Kvindeliga, da Brøndby besøgte nyoprykkerne fra Farum BK / FC Nordsjælland.

Her blev det til en sejr på 1-0 til de regerende danske mestre fra Brøndby foran 320 tilskuere. Holdets anfører Louise Winther blev matchwinner, da hun efter 39 minutters spil tordnede bolden i kassen fra omkring 20 meters afstand.

– Det var dejligt at se den gå ind. I opvarmningen tror jeg ikke, at jeg scorede et eneste mål, så der var jeg lidt frustreret. Men så er det dejligt, at jeg sætter den ind i kampen i stedet for, fortæller anføreren til Folkebladet efter kampen.

Hun glæder sig ikke blot over sejren, men også over, at holdet holdt nullet. Det har Brøndby kun formået i tre ud af 12 kampe i ligaen i denne sæson.

Vi leverer en ordentlig fighter-indsats. Så det var dejligt at komme tilbage på sporet igen. Det havde vi brug for, og så er det vigtigt for hele holdet, at de ikke får scoret på os, siger Louise Winther.

Det bedste hold vandt

Brøndby-træner Per Nielsen var en tilfreds mand efter kamp. Sejren var ifølge cheftræneren helt fortjent.

– Vi er klart det bedste hold. Det har vi bevist over to kampe mod dem, siger han.

Per Nielsen er især glad for de første 45 minutter, hvor Brøndby sad på spillet.

– I anden halvleg bliver vi lidt passive, men det er naturligt, at vi trækker os lidt, når vi har spillet to kampe, hvor vi ikke har været gode, siger træneren med henvisning til kampene mod Glasgow City FC og sidste uges overraskende nederlag til VSK Aarhus.

Lørdagens sejr betyder dog, at Brøndby kravler forbi Farum Boldklub / FC Nordsjælland i tabellen. De danske mestre indtager nu andenpladsen i ligaen.

Der resterer to kampe af grundspillet. I næste uge kommer BSF på besøg, og i sidste runde af grundspillet i Gjensidige Kvindeliga er gæsterne det nuværende tophold fra Fortuna Hjørring.

På torsdag venter der en svær opgave i UEFA Women’s Champions League, hvor Brøndby skal vinde med mindst to mål over Glasgow City FC for at nå kvartfinalerne i turneringen.

Både Per Nielsen og Louise Winther tror dog på, at det kan lade sig gøre.

– Vi har vist, at vi kan holde nullet, og vi ved, at vi kan score mål, så vi glæder os til på torsdag, siger det fra Per Nielsen.

Kampen i Champions League bliver spillet på Petershill Park i Glasgow på torsdag med kampstart klokken 20.30 dansk tid.