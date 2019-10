Demente blev husket

Der blev danset erindringsdans forrige lørdag i Glostrup Shoppingcenter. Foto: Sabrina Maria Hansen

GLOSTRUP. Lørdag i forrige uge blev der fejret huskedag i Glostrup Shoppingcenter, for at huske dem, der glemmer

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 21. september arrangerede Glostrup Kommunes ældrecentre huskedagen i Glostrup Shoppingcenter. Her dansede de ældre og personalet erindringsdans og der blev solgt huskekager fra Føtex Bageren til fordel for Alzheimerforeningen.

Til stede under arrangementet var også Anni Sønderup, som er demenskonsulent i kommunen. Hun havde sin egen stand og interesserede kunne komme forbi og høre om muligheden for at blive demensven og ellers høre mere om demenssygdomme.

– Det var en stor succes og der kom en del forbi, som enten kiggede på eller deltog i erindringsdans eller købte huskekager i vores stand. Det var en fantastisk formiddag, hvor det vigtigste var at skabe en god og hyggelig dag for beboerne på Ældrecenter Hvissinge og Dalvangen. Dagens fokus er at huske på dem, der glemmer, siger Sabrina Maria Hansen, der er aktivitets- og frivillighedskoordinator på Ældrecenter Hvissinge.

Formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, Lisa Ward, var også med, fordi det er en vigtig sag.

– Det er en vigtig sag, da næsten 500.000 danskeres hverdag er berørt af demens – enten fordi de selv har en demenssygdom, eller fordi de er ægtefælle, forælder eller god ven til en person med demens, siger hun.

Mange aktiviteter

Glostrup Kommune har også flere og flere borgere, der er påvirket af en demensdiagnose. Derfor har kommunen igangsat flere aktiviteter over de seneste år. Der er ansat en ekstra demenskonsulent, der rådgiver og vejleder borgere og pårørende. Der er demenskoordinatorer på alle ældrecentre. Der er oprettet en demenscafé i samarbejde med Ældresagen og startet pårørendegrupper op. Og de tilbyder fysisk og kognitiv træning til borgere med demens.

– Alle disse indsatser er med til at støtte den, der er ramt af sygdommen og de pårørende, der er omkring. Men vi kan blive endnu bedre – og der er fortsat behov for at skabe opmærksomhed omkring området, siger Lisa Ward og fortsætter:

– Derfor er Huskedagen og lokale arrangementer som dette særligt vigtige for at sprede budskabet om demens. Det er nemlig i vores nærmiljø, at vi kan gøre den største forskel og skabe bedre rammer for de personer, der dagligt er påvirket af demens.