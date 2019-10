Der bliver spillet dansk i Glostrup

Sangerinden Nini Julia Bang holder foredragskoncert på Glostrup Bibliotek. Foto: Silvia Grav

GLOSTRUP. Efteråret står i musikkens tegn med Spil Dansk aktiviteter over hele landet – og nu også i Glostrup, hvor Glostrup Kommune for første gang er Spil Dansk kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune er i år en af de cirka 30 Spil Dansk kommuner i landet, som gør en særlig indsats for den danske musik inden for kommunegrænsen. Med Glostrup Musikskole som tovholder afholdes en række meget forskellige Spil Dansk arrangementer i de kommende uger, hvor musikken bliver formidlet på nye måder. Blandt aktiviteterne er både lukkede arrangementer for udvalgte grupper og arrangementer, som er åbne for alle.

På Vestervangskolen får 5. klasse besøg af komponisten Toke Brorson Odin, der tager eleverne med på en lydkunst skattejagt, hvor lyde i lokalområdet skal udforskes.

Sangelever på Glostrup Musikskole bliver klædt på til at skrive egne sange i workshop med sangskriver Anders Graae.

Under overskriften ’Musik og Sundhed’ inviteres beboerne på Hvissinge Ældrecenter til en koncert fuld af livsglæde og hjertevarme med sangerinden Birgitte Bruun og pianisten Henrik Sørensen, og på Aktivitetscentret Sydvestvej skrues op for solisterierne, når sangerinden Tove Hyldgaard og pianisten Henrik Krogsgaard underholder ved et allerede udsolgt arrangement.

Gratis koncert

Alle inviteres på en musikalsk rejse på Glostrup Bibliotek fredag 1. november klokken 19, når den danske sangerinde Nini Julia Bang, står på scenen med et musikalsk foredrag om musik fra hele verden. Nini synger en foredragskoncert på otte sprog af glemte sange fra sine rejser. Hun fører os ind i et univers af traditionel musik fra lande som Iran, Island, Norge, Grækenland, Kurdistan, Bulgarien og Georgien. Der er gratis adgang til koncerten, og billetter kan bestilles på www.glostrupbib.dk.

Spil Dansk

Foreningen Spil Dansk arbejder på at udbrede kendskabet til og hylde dansk musik og danske musikere.

Spil Dansk projektet sørger for, at alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer hvert år samarbejder om at få musikken ud i hele Danmark i tæt samarbejde med lokale arrangører.

Få et overblik over arrangementerne i Glostrup og hundredvis af arrangementer i hele landet med dansk musik og danske musikere på www.spildansk.dk.

Arrangementerne i Glostrup er støttet af Glostrup Kommunes kulturpulje.