Det grønne strøg giver plads til at lege

På denne legeplads er der fokus på balance og bevægelse. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. I starten af sommeren blev Det grønne strøg i Vallensbæk indviet. Det betyder, at borgerne bruger mere tid på turen til stationen, og det er en god ting

Af Jesper Ernst Henriksen

I starten af sommeren var der stor fest på Det grønne strøg. Det grønne strøg er en total ommøblering af Vallensbæk Torvevej mellem Vallensbæk Station og Vallensbæk Strandvej. Tidligere var det en bred firsporet vej, hvor billister havde en tendens til at køre lidt for hurtigt, og hvor fortov og cykelsti primært fungerede som transport.

Nu er vejen blevet indsnævret til en kørebane i hver retning. Det overskydende areal har givet plads til en snoet sti med en masse forskellige oplevelser undervejs.

– Jeg synes, det er dejligt at se, at der ikke er langt fra idé til virkelighed. Jeg drømte om at lave en rambla her, så det blev til et grønt strøg, hvor vi kan forbinde havnen med centrum. Det er fedt at se, at det lykkedes og at folk er glade. Vi har en hel skole uden hegn, så der er åbent, det betyder meget, både kulturelt, men også symbolsk, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Legeplads og boldspil

Langs stien er en lille kunstig å, som indbyder til leg med vandet. I den ene ende kan man med en hånddrevet skruepumpe løfte vandet op til en lille kanal, der leder vandet tilbage til åen. På indvielsesdagen byggede børnene fra Egholmskolen små både, som kunne sejle på den lille kunstige å.

Generelt er der på Det grønne strøg blevet plads til masser af forskellige blomster, buske og endda nogle træer. Der er også indrettet nogle mindre legepladser. Her er Vallensbæks kærlighed til det digitale fortsat. På den ene kan man prøve en digital quiz, hvor man skal læse et spørgsmål på en iPad og derefter løbe hen til en væg og trykke på det rigtige svar.

Der er også en traditionel legeplads og et boldbur til lidt fodbold.

Plads til leg er noget, som borgmesteren håber mennesker i alle aldre vil benytte sig af.

– Formålet er at skabe et rum, hvor man er sammen og nyder hinanden. Mange af de ting vi laver, gør vi for at få folk til at stoppe op og undre sig over, hvad det er, vi bruger uderummene til. Skal vi altid bare løbe hurtigt fra a til b, eller kan vi lige finde tid til at stoppe op og lege. Vi bliver aldrig for gamle til at lege, siger borgmesteren.

Bruger vejen mere

En af dem, der var med til indvielsen af Det grønne strøg var Marianne Højris, der bor tæt ved strøget.

– Det er blevet et super dejligt område, det er super hyggeligt. Vi har fulgt udviklingen fra første spadestik, siger hun.

Tidligere tog hun cyklen, når hun skulle fra sin bopæl til området ved stationen. Nu vælger hun ofte at gå.

– Før gik eller cyklede vi bare hurtigt forbi, det var bare med at komme frem i en fart. Nu tager vi os tid til at gå ad den snoede sti og sætte os ned og kigge på området, siger hun.

Hun er især glad for at se, at børnene nyder det.

– Børnene ser også ud til at nyde det, det er sjovt at se. Mine egne børn er blevet store nu, men hvis det havde været sådan, da de var børn, havde de helt sikkert brugt det, siger hun.