Børn der vokser op i familier med misbrug har høj risiko for at udvikle psykiske problemer. Det hjælper dog børnene meget at få lov at tale om de ting, der sker i familien. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Behandlingstilbuddet Dit Rum fortsætter som minimum til 2023, med et nyt, stærkt partnerskab, der skal sikre, at flere børn og unge fra misbrugsfamilier får hjælp

Af Jesper Ernst Henriksen

Behandlingstilbuddet Dit Rum i Glostrup har netop fået bevilget 20 millioner kroner fra Socialstyrelsen til fortsat at behandle børn og unge i misbrugsfamilier.

– Som projektejer er vi meget stolte af, at Socialstyrelsen har valgt at bakke op om det spændende partnerskab mellem både regionale, private og kommunale aktører, som skal sikre tidlig opsporing og behandling af flere børn og unge. Alle partnere har via samarbejdsaftaler dedikeret sig til opgaven og har fokus på en ’nem dør ind’ til behandling og en høj grad af videndeling, siger direktør i Glostrup Kommune, Gitte Lohse.

Partnerskabet består foruden Glostrup Kommune af tre kommuner: Høje Taastrup, Hvidovre og Albertslund, tre kostskoler: Skolen på Slotsvænget, Esrum Kost og Friskole, Havregaarden Kostskole plus Region Hovedstadens Familieambulatorium, misbrugsbehandlingscentret KABS og Konsulenthuset Realize Aps.

Leder af Dit Rum, Tine Lydolph ser mange muligheder i samarbejdet:

– Det er ofte ensomt at være barn i en misbrugsfamilie, fordi misbrug stadig ikke er noget, vi taler højt om. Derfor tilbyder vi trygge, givende fællesskaber for børn og unge, fordi det at kunne spejle sig selv og sin historie i andres er en kæmpe hjælp for mange. Med de nye partnerskaber kan vi i de kommende år lave flere netværksgrupper flere steder, og vi kan finde og skabe kontakt til familier, børn og unge mere effektivt end tidligere, fortæller hun.

Forskning viser, at børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, oftere mistrives og får psykiske problemer, problemer med skolegang og sociale relationer. Men studier viser også, at det hjælper børn og unge at tale om det, der sker i familien.

Det er Socialstyrelsen, der har bevilget pengene fra 2020 – foreløbigt for de næste fire år.