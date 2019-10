Døbt på kulturnatten

Her bliver Paul Petersen døbt. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. En nyhed i år var muligheden for at blive døbt i Glostrup Kirke. Det benyttede Poul Petersen sig af

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup Kirke spiller orglet og på bænkene sidder forskellige grupper og taler stille sammen. Sammen med en del af grupperne sidder en præst. Glostrup Sogn har i dagens anledning fået hjælp fra nabosognene. De har nemlig et særligt tilbud om, at man kan komme ind og blive døbt. Drop-in dåb kalder de det. Formålet er, at give et tilbud om en mere uformel dåb end den, vi kender fra søndagens gudstjenester.

Der er dog stadig ikke tale om en ren ekspedering. Alle, der gerne vil døbes, sidder og taler personligt med en præst, der fortæller dem lidt om dåben og om kristendommen.

En af dem, der skal døbes, er Paul Petersen på 75.

– Min svigerdatter vil gerne have, at jeg bliver døbt, inden jeg dør. Hun ved ikke, at jeg har planlagt at blive 100, siger han.

Han vil gerne begraves fra en kirke, så han kan blive begravet ved siden af sin kone. Det er nemmere, hvis man er døbt.

Hans far ville ikke have, at han blev døbt, og som voksen har Paul ikke fået det gjort – ikke før nu, hvor der var en god mulighed.

– Jeg har altid følt mig som en del af kirken. Jeg har betalt kirkeskat og mine to børn er blevet døbt. Jeg har bare ikke fået taget mig sammen, og så går tiden jo. Når nu der er åbent hus her i Glostrup Kirke, så er der en god mulighed, siger han.

Da der bliver ledigt ved døbefonden går han sammen med præsten Malene Højen Lundqvist op for at blive døbt. Hun læser nogle passager højt fra biblen, blandt andet missionsbudskabet fra slutningen af Matthæus­evangeliet, hvor Jesus siger:

– Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.