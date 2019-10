Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 37, 38 og 39

Af Mette Agner Clausen

Indbrud i lejlighed

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Rønne Allé i Brøndby sket mellem fredag den 13. september kl. 07.00 og fredag den 20. september kl. 10.00. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en grøn Fiat personbil sket mellem torsdag den 19. september kl. 23.15 og fredag den 20. september kl. 09.00 på Nygårds Plads i Brøndby. En rude var knust, og diverse musikinstrumenter var stjålet.Søndag den 22. september kl. 18.59 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et forsøg på indbrud i elektronikbutik på Hovedvejen i Glostrup, hvor et vidne havde set fire mænd være i gang med at bryde ind i butikken. Patruljen fandt alle fire mænd på henholdsvis 24, 25, 26 og 28 år og sigtede dem for forsøg på indbrud. De fire var dog ikke helt enige om, hvorvidt de var skyldige. Den 28-årige nægtede, den 25-årige erkendte delvist, og den 24-årige og 26-årige erkendte.De fire blev tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor en dommer vurderede, at der var grundlag for at varetægtsfængsle alle fire frem til den 4. oktober.En politipatrulje kørte fredag den 20. september kl. 18.00 ud til en anmeldelse om et tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup. To kvinder og to børn havde henvendt sig til en 85-årig mand i hans lejlighed og påstået, at deres komfur ikke virkede, hvorfor de ville se på hans. Kvinderne blev lukket ind og gik rundt i lejligheden og forlod derefter stedet. Manden opdagede senere, at nogle kontanter fra hans pung var væk. Den ene mistænkte kvinde beskrives som ikke etnisk dansker af udseende, 30-40 år gammel, 165-170 cm høj, kraftig kropsbygning. Hendes hud var brun, og hun havde sort hår samt var iført en grå frakke. Den anden kvinde beskrive som ikke etnisk dansker af udseende, 25-30 år gammel, 170-175 cm høj, spinkel kropsbygning og brun hudfarve. Hun talte dansk med accent.En politipatrulje kørte mandag den 23. september kl. 17.55 til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Vallensbæk Stationstorv i Vallensbæk Strand. To kvinder på 45 og 49 år var blevet tilbageholdt af en butiksdetektiv, idet de havde stjålet diverse dagligvarer fra butikken. De blev begge sigtet for butikstyveri af patruljen, som de erkendteKøbenhavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem onsdag den 25. september kl. 14.00 og torsdag den 26. september kl. 09.00 på Brøndby Allé i Brøndby Strand. Et vindue var opbrudt, og et pengeskab var stjålet.En politipatrulje standsede torsdag den 26. september kl. 09.28 en 53-årig mandlig bilist fra Østeuropa på Tværbækvej i Vallensbæk efter et tip fra en borger. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte sigtelsen. Manden fik en såkaldt straksdom. Han blev dømt for at have kørt med en promille på over 3. Han fik 20 dages fængsel, blev frataget sit kørekort, fik sin bil konfiskeret og blev udvist af Danmark.