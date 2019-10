Døgnrapporten

Af

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 27. september kl. 21.00 og lørdag den 28. september kl. 06.30 på Lærkehøj i Brøndby. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Vidne så indbrudstyv

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Søholtparken i Brøndby Strand sket fredag den 27. september mellem kl. 06.55 og kl. 14.38. Et vindue var opbrudt, og diverse kontanter var stjålet. Et vidne havde set en mistænkt person, som beskrives som med asiatisk udseende på en cykel med en sort rygsæk og sort kasket.

Sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. En politipatrulje standsede søndag den 29. september kl. 14.20 en 20-årig mandlig bilist på Midlergårdsvej i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede.

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Lunddalsvej i Glostrup sket mellem fredag den 27. september kl. 12.00 og søndag den 29. september kl. 19.30. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker samt elektronik var stjålet.

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en blå VW Transport varebil sket mellem torsdag den 26. september kl. 18.00 og fredag den 27. september kl. 07.00 på Christiansvej i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse værktøj samt en radio var stjålet.

Tyveri fra personbil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Kia Picanto personbil sket onsdag den 2. oktober mellem 17.30 og 18.30 på Brøndby Stadion. En dør var opbrudt, og en sportstaske med tøj samt en autostol var stjålet.

Nægtede ikke at have kørekort

GLOSTRUP. Torsdag den 3. oktober kl. 00.58 standsede en politipatrulje en 61-årig mandlig bilist på Hovedvejen i Glostrup. Manden havde ikke førerret, hvorfor han blev sigtet for dette. Han nægtede sig dog skyldig.

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Renault Master varebil sket mellem onsdag den 2. oktober kl. 16.00 og torsdag den 3. oktober kl. 08.00 på Sofielundsvej i Glostrup. En lås var opbrudt, og diverse værktøj samt høretelefoner og en dankort terminal var stjålet.