Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 40 og 41

Af Jesper Ernst Henriksen

Indbrudstyve fanget

BRØNDBY. Mandag den 7. oktober kl. 02.36 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et igangværende villaindbrud på Rytterdammen i Brøndby. Ved ankomst gik to 18-årige mænd mistænkeligt rundt i villaen, hvorfor patruljen standsede dem og sigtede og anholdte dem for indbrud samt kørte dem til politigården i Albertslund.

Søndag den 6. oktober kl. 19.02 blev en politipatrulje sendt til en anmeldelse om mulig narko- eller spirituskørsel på Rønne Allé i Brøndby. Patruljen fik standset bilisten – en 21-årig mand – som blev skønnet narkopåvirket, hvilket han blev sigtet og anholdt for og erkendte.Han blev desuden sigtet for kørsel uden førerret, overtrædelse af våbenloven, idet han havde et slagvåben på sig, ikke at havde brugt sikkerhedssele, at være i besiddelse af narko og at være i besiddelse af dopingmidler. Han erkendte kørsel uden førerret, nægtede overtrædelse af våbenloven, erkendte at køre uden sikkerhedssele, erkendte at have narko på sig og erkendte at være i besiddelse af dopingmidler. Han blev kørt til Albertslund Politigård til blodprøver.Søndag den 6. oktober kl. 03.00 standsede en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist på Nordre Ringvej i Glostrup. Han blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 4. oktober kl. 14.00 og mandag den 7. oktober kl. 21.45 på Ejbydalsvej i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse smykker samt elektronik var stjålet.Mandag den 7. oktober kl. 14.26 standsede en politipatrulje en 59-årig mandlig bilist på Nielsens Mans Alle i Glostrup. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mandag den 7. oktober mellem kl. 19.00 og kl. 20.45 på Broksøvej i Vallensbæk Strand. En dør var opbrudt, og diverse kontanter var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Mercedes-Benz Vito varebil sket mellem søndag den 6. oktober kl. 19.30 og mandag den 7. oktober kl. 15.30 på Nysøvej i Vallensbæk Strand. En rude var opbrudt, og høretelefoner var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem tirsdag den 8. oktober kl. 16.00 og torsdag den 10. oktober kl. 01.25 på Rytterdammen i Brøndby. En rude var knust, og diverse smykker var stjålet. Et vidne havde set tre mistænkelige personer bryde ind i villaen og derefter forlade stedet igen. De beskrives som:A: Mand, 18-20 år, spinkel kropsbygning, mellemøstligt udseende. Han var iført en sort hue og sort hættetrøje.B: Mand, 18-20 år, spinkel kropsbygning, mellemøstligt udseende. Han var iført sort hættetrøje.C: UkendtKøbenhavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sølvmetal varebil af mærket Toyota Dyna sket mellem tirsdag den 8. oktober kl. 22.00 og onsdag den 9. oktober kl. 07.30 på Birke Allé i Brøndby Strand. En rude var knust, og diverse værktøj var stjålet.Onsdag den 9. oktober kl. 10.05 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tricktyveri på Kirkepladsen i Glostrup. En mand havde henvendt sig til en 80-årig kvinde på en kirkegård og havde spurgt, om han kunne veksle 20 kroner af hende. Hun tog sin pung frem for at kigge efter mønter, men kunne ikke hjælpe manden. Han forlod derefter stedet. Kvinden fandt senere ud af, at hun manglede kontanter fra sin pung. Den mistænkte tricktyv beskrives som:Mand, dansk af udseende, 50-60 år, 170-175 cm. høj, kraftig kropsbygning. Hans hudfarve var hvid, og han talte dansk samt var iført grå bukser og brune sko.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket torsdag mellem kl. 09.30 og kl. 21.30 på Kollerupvej i Vallensbæk Strand. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.