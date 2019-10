Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 41 og 42

Af Mette Agner Clausen

To stjal øl

BRØNDBY. Søndag den 13. oktober kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Vallensbækvej i Brøndby. En butiksdetektiv havde tilbageholdt to mænd på 33 og 29 år, idet de havde stjålet øl fra butikken. De blev sigtet for butikstyveri, som de begge erkendte.

Lørdag den 12. oktober kl. 03.56 standsede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Kisumparken i Brøndby Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede sig skyldig.En politipatrulje kørte fredag den 11. oktober klokken 15.00 til en anmeldelse om et butikstyveri fra tøjbutik i Glostrup Shoppingcenter. En vagt havde tilbageholdt en 48-årig mand, idet han havde stjålet fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid VW Crafter varebil sket mellem torsdag den 10. oktober kl. 09.00 og fredag den 11. oktober kl. 08.30 på Fasanstien i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 12. oktober kl. 15.00 og mandag den 14. oktober kl. 17.50 på Kirkebjerg Alle i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse møbler samt elektronik var stjålet.En politipatrulje standsede mandag den 14. oktober kl. 21.30 en 54-årig mandlig bilist på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk, idet han kørte slingrende. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.Onsdag den 16. oktober kl. 17.18 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Vallensbæk Torvevej i Vallensbæk. En 49-årig kvindelig bilist skulle foretage et venstresving i et kryds, hvor hun overså en modkørende 28-årig mandlig bilist, hvorfor hun påkørte ham. Ingen kom til skade.Kvinden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet hun ikke havde overholdt sin vigepligt. Hun erkendte i øjeblikket. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte sigtelsen.