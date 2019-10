Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 42 og 43

Af Jesper Ernst Henriksen

Brød ind i lastbil og drak øl

BRØNDBY. Søndag den 20. oktober kl. 09.24 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et muligt indbrud i en lastbil på Vibeholms Allé i Brøndby. Et vidne havde set to mænd på 27 og 26 år bryde ind i lastbilen. Ved patruljens ankomst sad mændene i lastbilen og drak øl. Den 27-årige blev sigtet for husfredskrænkelse, som han erkendte. Den 26-årige blev ligeledes sigtet for husfredskrænkelse samt tyveri, idet han havde stjålet et kreditkort. Han erkendte begge sigtelser.

En politipatrulje blev fredag den 18. oktober kl. 16.40 sendt til en anmeldelse om mulig narko- eller spirituskørsel på Vestervej i Glostrup. Patruljen fik standset bilisten – en 34-årig mand – og skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for dette,hvilket han nægtede. Manden blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko, som han erkendte. Slutteligt blev manden sigtet for kørsel uden førerret, som han nægtede. En passager blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko, som vedkommende erkendte.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem mandag den 14. oktober kl. 10.00 og mandag den 21. oktober kl. 20.00 på Kildeholm i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.Onsdag den 23. oktober kl. 08.28 standsede en politipatrulje en 29-årig mandlig lastbilchauffør på Motorring 3 ved Brøndby, idet han overhalede højre om en anden lastbil. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret. I forbindelse med frakørsel af motorvejen blev manden desuden sigtet for at overskride kantlinjen til nødsporet. Han erkendte alle tre overtrædelser af færdselsloven.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en gul Mercedes Sprinter personbil sket mellem onsdag den 23. oktober kl. 20.15 og torsdag den 24. oktober kl. 05.55 på Højvangsvej i Glostrup. En rude var smadret, og kontanter var stjålet.