Dyr Porche brændt af

En dyr Porche blev brændt af natten til onsdag. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. En dyr Porche blev natten til onsdag brændt af i Brøndby Strand. Politiet efterlyser vidner

Af Jesper Ernst Henriksen

Klokken 23.30 natten til onsdag blev politi og brandvæsen kaldt ud til en bilbrand på Dyringparken i Brøndby Strand. Det var en stor sort Porche, der var ild i. Brandvæsnet slukkede den med et højtryksrør, og ingen kom til skade, men bilen har taget alvorlig skade.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at et vidne havde set bilen stå i flammer, hvorfor han kontaktede politiet. To andre vidner havde set to personer stå ved bilen og derefter løbe fra stedet. Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48 eller 114.