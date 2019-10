En uhyggelig tante

Kirsten Aagaard havde et halloween lys og nogle uhyggelige bøger med til sin første dag som læsetante. Foto: Inge Mauritzen

VALLENSBÆK. Normalt er det rigtig hyggeligt, når læsetanterne kommer forbi Vallensbæks skoler, men i sidste uge var det ret uhyggeligt

Af Jesper Ernst Henriksen

Ældre Sagen i Vallensbæk er for 6. år i træk startet op med projektet Læsetanter.

Der er i år 27 læsetanter fordelt på alle 2. klasser på Vallensbæks tre skoler. En af de nye læsetanter er Kirsten Aagaard.

Til sin første læsedag mandag i sidste læste hun højt for en gruppe på fem børn. Hun havde taget et halloween lys med til at sætte på bordet og hun læste højt fra en halloween bog. Det var en god men uhyggelig bog, mente børnene.

Er du interesseret i at høre mere om Læsetanterne eller selv blive en, kan du kontakte Inge Mauritzen på

inge-mauritzen@privat.dk eller ring på 20 96 30 90.