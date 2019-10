Endelig blev snoren klippet

Borgmester Kent Max Magelund og rideklubbens formand, Inge-Lise Lorenzen, klipper snoren til den officielle indvielse af det nye ridecenter i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Torsdag eftermiddag kunne Brøndby Ny Rideklub langt om længe invitere gæster til den officielle indvielse af det nye Ridecenter i Brøndby

Af Robert Hendel

At ting tager tid, kan de skrive under på i Brøndby Ny Rideklub.

For halvandet år begyndte klubben at flytte sine ting fra det gamle ridecenter på Lagesminde Allé til nye tidsvarende faciliteter tættere i området syd for den Grønne Kile ved Kettehøj.

Siden har flere udfordringer forsinket indvielsen, blandt andet fordi der blev fundet glas i jorden, som har tilhørt et gammelt, aflagt gartneri.

Torsdag kunne Brøndby Ny Rideklubs formand Inge-Lise Lorenzen dog endelig byde velkommen til det nye ridecenter.

– Vi i rideklubben har set frem til denne dag, hvor vi i fællesskab med jer alle kan fejre disse skønne faciliteter, som klubbens heste og ryttere nyder godt af til daglig, lød det da formanden bød velkommen til de mange gæster, der var mødt op til indvielsen. Kort efter gav hun ordet videre til byens borgmester, Kent Max Magelund (S).

Han benyttede lejligheden til at rose rideklubben for sin tålmodighed.

– Det nye ridecenter er resultatet af lang tids arbejde, lang tids venten og lang tids udfordringer, men alt godt kommer til den, der venter, lyder et gammel ordsprog. Det, synes jeg, har været tilfældet her, sagde Kent Max Magelund, inden han og Inge-Lise Lorenzen i fællesskab klippede den røde snor over som et symbol på den officielle indvielse af ridecenteret.

Mere lys og frisk luft

Ifølge formanden for Brøndby Ny Rideklub har folkene i og omkring klubben set frem til dagen.

Først og fremmest, fordi faciliteterne er en væsentlig opgradering i forhold til dem, rideklubben kom fra.

– Det er som at rykke ind på et 10-stjernet luksushotel. Vi har fået nogle tidsvarende faciliteter, hvor selve stalden er meget lys hele året rundt. I den gamle stald skulle vi gå med pandelygter om vinteren når man skulle muge ud i boksene. Selv når lyset var tændt indenfor. Det er helt fantastisk, forklarer Inge-Lise Lorenzen.

Den udfordring bliver rideklubben foruden i de nye lokaler i Ulsøparken 120. Her får hestene det dagslys og den friske luft, de har behov for. Og formanden glæder sig også over, at hestene har fået langt mere plads.

I den gamle stald var gangene under en meter brede, og det kunne give udfordringer for både heste og især de yngste medlemmer af rideklubben.

– Al lærdom siger, at man altid skal gå ved siden af hesten, og ikke foran. Det kunne de ikke i den gamle stald, siger Inge-Lise Lorenzen.

Gør tingene anderledes

Brøndby Ny Rideklub ejer både heste, udstyr og møbler i det nye ridecenter.

Det betyder ifølge Inge-Lise Lorenzen, at klubben selv har ansvaret for, at hestene får den rigtige kost, motion og den portion hø, de skal have.

– Derudover skal man holde øje med, om de er for tynde eller tykke. Der har vi nogle kompetente mennesker ansat, der bare har styr på tingene og en enorm viden om hestene også – og det er vigtigt, for det handler jo ikke om blot at have en hest stående, siger Inge-Lise Lorenzen og tilføjer, at der i ridecenteret er personale tilknyttet med stor, faglig viden om heste.

Det er dog ikke kun personalet, der sørger for, at hestene har det godt.

– Vi gør det nok lidt anderledes her, end så mange andre gør. Her hjælper børnene også til, når der eksempelvis skal muges ud. Vi lærer dem både at ride og tage sig af hesten, siger Inge-Lise Lorenzen, der kom ind i bestyrelsen i Brøndby Ny Rideklub på et tidspunkt, hvor klubben havde det svært, især økonomisk.

– Efter vi har overtaget styringen, har vi langsomt bevæget os i den rigtige retning økonomisk, og nu ser det godt ud, og i dag kan vi betale vores regninger – og lidt til, siger Inge-Lise Lorenzen, der nu sammen med de andre i rideklubben kan glæde sig over at være flyttet ind i nogle topmoderne faciliteter.

Det havde dog ikke kunnet lade sig gøre uden et godt samarbejde med kommunen, pointerer hun.

– Vi har været til mange møder med kommunen, der har været enormt samarbejdsvillig. Her har vi fortalt om vores visioner og tanker om de ting, der har været på tegnebrættet. Der har vi kunnet fortælle, hvad der er godt og skidt i projektet. Det kan man måske ikke, hvis man ikke har kendskab til hesteverdenen, lyder det fra formanden i Brøndby Ny Rideklub.