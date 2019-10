Enhedslisten: Vi ser både frem og tilbage

Steen Andersen (EL) sætter sin underskrift på kommunens budgetaftale for 2020 foran kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen og Borgmester Kent Magelund. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Enhedslisten er med i aftalen om næste års budget i Brøndby. Partiet så dog gerne, at kommunen fik mulighed for at bruge endnu flere penge på service

Af Robert Hendel

Sidste år valgte Enhedslisten at stå uden for budgetforliget på grund af en række besparelser. I år er situationen en anden, og derfor har alle partier, der er repræsenteret i byrådssalen sat deres underskrift på aftalen om næste års budget.

– Næste års budget rummer ikke de besparelser, som vi så sidst. Vi er blevet enige om at prøve at blive bedre til ikke at bruge penge på noget, vi ikke skal bruge penge på, forklarer Steen Andersen (EL).

Han mener ikke, at man kan tillade sig at være negativ, når der er lavet serviceforøgelser for 19 millioner. Han fastholder dog retten til at stille kritiske spørgsmål.

– Det fint nok, at vi bruger 19 millioner på noget nyt, men hvad med det, der blev sparet væk sidst. Bliver det genoprettet, spørger han.

Ifølge Steen Andersen er det vigtigt, at der bliver lagt nogle realistiske budgetter i kommunen, så pengene ikke ryger tilbage i kommunekassen.

– De penge, vi smider tilbage, må vi ikke bare bruge på service, selvom de har været afsat tidligere, men ikke er blevet brugt. Det kunne vi ellers godt tænke os, siger han.

Særligt er Steen Andersen og Enhedslisten tilfredse med, at der er blevet plads til at øge tilbuddene til børn med særlige behov i folkeskolen og sikre tilgang af praktikanter til ældreområdet, ligesom uddannelsen bliver styrket med flere kliniske vejledere.