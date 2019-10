Et balanceret budget der skaber ubalance

DEBAT. Af Mikkel Bay og Nicolai Skafte. På vegne af Radikale Venstre

Af Mikkel Bay og Nicolai Skafte. På vegne af Radikale Venstre

Onsdag d. 9. oktober indgik et flertal af kommunalbestyrelsen en aftale om det nye budget frem mod 2023 i Glostrup Kommune. Med formaninger om pressede økonomiske tider og udfordringer grundet det stigende antal børn og ældre i de kommende år, var temaet for denne budgetaftale et ”budget i balance”.

Balance er et passende nøgleord, for lige så fremsynet som den er, i form af eksempelvis grønne investeringer i ladestandere til elbiler, energisparende projekter og flere praktikaftaler til SOSU’erne, lige så kontraproduktiv er den på særligt børne- og ældreområdet.

På dagtilbudsområdet stiger forældrebetalingen for både vuggestue og børnehave, så man i fremtiden skal betale over 42.000 kroner om året, svarende til 490 kroner ekstra om måneden, for en vuggestueplads. Dette sker vel at mærke samtidig med, at der reduceres i daginstitutionernes åbningstider og at der sker en nednormering i dagplejen. På ældreområdet vil en reduktion i klippekortsordningen betyde, at de ældre ikke længere tilbydes ekstra pleje i hjemmet. De ældre vil også blive ramt af ny egenbetaling for servicebussen, som ellers gav de ældre mulighed for at komme rundt i kommunen uden større finansielle udfordringer.

Radikale Venstre i Glostrup opfordrer til en balance, der på trods af demografisk udvikling, tager højde for børnenes og de ældres egne udfordringer, frem for kommunens udfordringer på grund af dem. Vi vil gerne støtte op om budgettets tema om balance, men opfordrer samtidigt til en balance, der er sund for såvel kommunen som for borgerne, der bor i den. Vi håber, at partierne i Glostrup vil indgå i en dialog de kommende år, så vi i fællesskab kan få etableret en balance, som både kommunen og borgerne kan genkende sig selv i.