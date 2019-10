SPONSORERET INDHOLD: Indeklima er meget vigtigt for vores alle velbefindende. Det er derfor ikke helt uvæsentligt, hvor meget du værner om indeklimaet i dit hjem.

Af SPONSORERET INDHOLD

Indeklima handler om mange faktorer og ting som blandt andet udluftning, temperatur, støv og fugt. Et indeklima, som ikke er optimalt, kan påvirke din dagligdag og ikke mindst din nattesøvn og dine luftveje. Et godt og sundt indeklima har derfor stor betydning for, hvordan du har det både om dagen og om natten, når du sover.

En stabil temperatur er vigtigt

Hvis du ønsker at skabe de bedste rammer for et godt og sundt indeklima i dit hjem, skal du sørge for, at der er en nogenlunde stabil temperatur i alle hjemmets rum. Med en varmepumpe kan du sikrer dig, at dit hjem ikke bliver iskoldt, men derimod kan varmes op og holde en relativt stabil og ensartet temperatur i hele dit hjem. Det kan påvirke din krop meget, hvis alle rummene i dit hjem svinger meget i temperatur, men det er dermed ikke sagt, at du skal holde samme temperatur i alle rum. Mange kan godt lide, at der ikke er for varmt i soveværelset, og det kan du løse ved at lufte godt ud, inden du skal sove uden at regulere på temperaturen.

Luft ud og lad luften vandrer fra rum til rum

Udover at det er vigtigt, at du holder en stabil temperatur i dit hjem, så er det også en god ting, at du sørger for at lufte godt og grundigt ud. Frisk luft renser luften, hvilket er sundt for både krop og sjæl. Udover at du skal lufte ud ved at åbne vinduer og døre, så skal du også sørge for ikke at lukke alle døre indenfor mellem husets forskellige rum. Når du lader dørene indenfor stå åbne, gør du det nemlig muligt at skabe god luftcirkulation i hele dit hjem. Det er vigtigt, at luften ikke bliver lukket inde, men at den kan cirkulere, for at du får det bedste og sundeste indeklima for dig selv og din familie.

Hold støv og fugt på et minimum

Støv og fugt er ikke godt for vores luftveje eller vores krop generelt. Det kan absolut ikke undgås, at der vil komme støv i et hjem. Hvis du sørger for at gøre regelmæssigt rent, kan du holde støv og snavs nede, hvilket gavner dit indeklima. Fugt kommer hovedsageligt fra dit badeværelse, og det skal du forsøge at holde derinde, så det ikke strømmer ud i den øvrige del af huset, når du tænker på dit indeklima. Det kan du gøre ved, at du holder døren lukket ud til badeværelset – særligt når du er i bad. Når du lufter ud på badeværelset og i andre fugtige rum, kan du også i en vis grad reducere fugt og gøre noget godt for dig selv og dit indeklima. Du kan gøre mange små ting i din dagligdag, som kan forbedre indeklimaet i dit hjem, og måske vil du opleve at få en bedre nattesøvn, når du gør disse små ting.