Få en SMS hvis Mosestien er oversvømmet

Det er på denne strækning, du i forsøgsperioden kan få en SMS-varsling i tilfælde af vand på stien

VALLENSBÆK. Cykler eller går du dagligt på Mosestien, kan du være med i et forsøg med SMS-varsling i tilfælde af vand på stien

Af Jesper Ernst Henriksen

Du har nu mulighed for at være med i et forsøg med direkte SMS-varsling om oversvømmelser. Det drejer sig om Mosestien i Vallensbæk Mose, nærmere bestemt strækningen mellem Spisestedet Mosen og til syd for vandskiklubbens klubhus.

Hvis det er en strækning, du jævnligt benytter, kan du tilmelde dig SMS-varslingen på vallensbaek.dk/mosestien. Det sker heldigvis ikke så tit, at stien er oversvømmet, men nu kan du altså modtage en varsling pr. SMS, hvis det skulle ske i forsøgsperioden.

Forsøget udføres i et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune, Gate 21, HOFOR, Atkins og Informetics, og det løber frem til 1. november.