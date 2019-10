Flot Danmarksmesterskab

Her går starten i herrernes toerkajak. Foto: VKKC

SPORT. Danmarksmesterskaberne i kano & kajak blev afholdt i Vallensbæk med stor succes både på land og til vands

Af Jesper Ernst Henriksen

Da Vallensbæk Kano & Kajak Club i forrige weekend afholdte de danske mesterskaber i kano & kajak på maraton distancerne, var det ikke kun stævnet, der var særdeles vellykket. Roerne fra Vallensbæk sørgede også for stor sportslig succes på banerne med hele 23 sæt medaljer, 11 danmarksmesterskaber og tre imponerende udtagelser til de kommende verdensmesterskaber i Kina.

VM billetter til Kina

I den prestigefyldte eliteklasse herre senior toerkajak sikrede Rasmus Brandenhoff Lind fra Vallensbæk på overbevisende vis Danmarksmesterskabet sammen med makkeren Thorbjørn Rask fra Silkeborg. Udover de flotte guldmedaljer resulterede Danmarksmesterskabet også i en udtagelse af de to til de kommende verdensmesterskaber i Kina.

Anna Find Hansen og Pernille Kuijers Hostrup hører til blandt de bedste kvindelige roere i U18 klassen. Og det beviste de endnu en gang ved at erobre sikre medaljer i både ener- og toerkajakkerne. I enerkajak vandt Anna foran Pernille, og de to viste stor klasse ved tidligt at sætte de øvrige konkurrenter af førerfeltet. I toerkajak erobrede Anna også guld med makkeren Astrid Reinholdt fra Lyngby, mens Pernille vandt sølv sammen med Kristine Rode fra Silkeborg. Pernilles og Annas flotte præstationer resulterede også i udtagelse af begge til verdensmesterskaberne.

Flere medaljer

Listen af øvrige medaljetagere fra Vallensbækklubben er lang. Danmarksmestre blev også Erik Mortensen, Frederik Dziegel Søndergaard, Arne Jensen, Klaus Rørhauge, Lars Harder, Marie Bach Nielsen, Elisabeth Jensen og Aase Lauridsen. Derudover blev det til medaljer til Sara B. Andersen, Siri Bach Nielsen, Kirsten Weinwurm, Marcus Blem, Kim Brix, Jimmy Buchmann, Pernille Bertram, Emilie Dziegel Søndergaard, Peter Weinwurm, Christina Nielsen og Birgitte Bøgemark.

Flot vejr og stor indsats

De danske mesterskaber blev afholdt ved Vallensbæk Havn og på Ringebæk Sø og Stubbe Sø. Klubbens frivillige har lagt meget arbejde i stævnet både før og under afholdelsen, og det blev kvitteret med stor ros fra deltagerne og et nærmest sommerlignende vejr med masser af sol og gunstige vindforhold. Perfekte rammer til et stævne, som også har nydt stor opbakning fra Køge Bugt Strandpark og Vallensbæk Kommune.