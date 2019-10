Fodboldfans forærer 700 gratis fodbolde til lokale skoler: Vi vil styrke fællesskabet om Brøndby IF

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY OG GLOSTRUP Der bør være slut med undskyldninger om, at der mangler fodbolde på folkeskolerne i Brøndby og Glostrup. På skolernes årlige motionsdag blev der delt omkring 700 fodbolde ud til alle klasser på skolerne i de to kommuner

Af Robert Hendel og Jesper Ernst Henriksen

Fredag før efterårsferien er der tradition for, at massevis af folkeskoleelever i hele landet hopper i løbeskoene.

Sådan har det været siden 1982, hvor Skolernes Motionsdag første gang så dagens lys.

I år får eleverne i Brøndby og Glostrup dog ikke kun sved på panden og god samvittighed som belønning for anstrengelserne på en dag, hvor vandet vælter ned fra den grå efterårshimmel.

På Brøndby Strand Skoles afdeling i Dyringparken sidder nogle elever i kø klokken otte. De har fået at vide, at der kommer prominent besøg denne fredag, inden de skal ud på en løbetur i regnen.

Gæsterne er Kasper Fisker, Anton Skipper og Freja Abildå, der til daglig spiller fodbold på højeste niveau i Brøndby IF.

Sammen med repræsentanter fra Fanafdelingen i Brøndbyernes IF er spillerne på besøg for at dele bolde ud til samtlige klasser på skolen.

Boldene har fanafdelingen fået sponsoreret af Select Sport og Arbejdernes Landsbank, der gerne har villet bidrage til foreningens sociale engagement til glæde og gavn for de mange skolebørn i Brøndby og Glostrup.

Blev selv inspireret

Der er to bolde til alle skolens 32 klasser, der hver især sender to elevrepræsentanter ned for at hente boldene til klassen. Bagefter får de mange børn mulighed for at få autografer. Køen slanger sig ned ad gangen – forbi skolelederens kontor, og flere børn kommer til. Enkelte får også taget selfies med de populære gæster.

For Freja Abildå er det en speciel oplevelse at stå og skrive autografer til de mange elever. Ved siden af fodbolden arbejder hun som lærervikar på skolen, og hun kender derfor mange af eleverne.

– Freja er meget sejere, end jeg er, for alle kendte bare hende. Måske er kvindefodbolden bare meget større herude, siger Kasper Fisker, der sammen med Anton Skipper bruger deres fridag på at turnere rundt på de mange skoler.

Det har de dog ikke noget imod.

– Nu er jeg jo vokset op her i Brøndby, så det handler også lidt om at give lidt igen. Det er lige så fedt for os, som det er for dem, fortæller den unge forsvarskomet.

Selv gik han på Brøndbyøster skole, og han husker tydeligt, hvordan han selv så frem til at få besøg af spillerne fra det lokale Superliga-hold.

– Jeg blev jo inspireret af de Brøndbyspillere, der kom ud dengang, tilføjer Anton Skipper.

Han håber ligesom Kasper Fisker, at besøget kan være med til at få flere til at få øjnene op for de lokale Superliga-helte.

– Jeg ved ikke, om der er nogen, der er blevet fans af Brøndby i dag, men det gør da noget ved deres forhold til klubben, at de forbinder vores besøg med noget positivt, vurderer han.

Glad skoleleder

Fredagens gæster fik mange forskellige reaktioner. mens de skrev autografer og fik taget billeder.

Det var ikke alle, der vidste, hvem de var. For Kasper Fisker er det dog vigtigere, at give de unge en stor oplevelse.

– Det er altid sjovt at komme på en skole, fordi selvom det er lige ved siden af Brøndby Stadion, er det ikke alle, der egentligt har en relation til Brøndby IF. En af grundene til, at vi er her, er at gøre kærligheden og kendskaben til klubben endnu større i lokalområdet, fortæller Kasper Fisker, der med sit besøg gjorde et stort indtryk på skoleleder Rikke Rubek.

– Jeg synes, at Kasper Fiskers måde at invitere børnene til det med selfies og være meget nærværende var rigtigt dejligt at se. Børnene var jo sindssygt glade, og jeg kan godt lide, når mine elever er glade, erkender hun.

For skolelederen er det vigtigt, at også kvinderne er repræsenteret ved besøget.

– Freja er jo rigtig dygtig på kvindeholdet. Det er godt, at eleverne ser, at både piger og drenge kan spille fodbold på højt plan, fortæller skolelederen.

Hun kan nu glæde sig over, at skolen nu har fået omkring 50 nye bolde.

– Alle klasserne bruger jo bolde og løber rundt og spiller fodbold, så det er en virkelig god idé. Det er også dejligt, at de selv kommer ud og deler dem ud i stedet for at sende dem med postbuddet, siger Rikke Rubek og tilføjer, at dagens begivenheder måske får eleverne til at glemme, at det regner, når de kort efter besøget skal ud at løbe.

Vil bygge bro

Omkring halvanden kilometer væk fra Dyringparken ligger en anden afdeliing af Brøndby Strand Skole, hvor de yngste klasser holder til.

Her sidder omkring 300 elever og deres lærere på trappen i skolegården. I midten står Claus Billehøj, der er næstformand i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF.

– Brøndby, Brøndby, Brøndby, lyder det i kor fra de mange børn, inden Claus Billehøj får sagt noget i den mikrofon, han står med i hånden.

– Det var en kæmpe oplevelse, og det viser den energi, som vi har. Jeg blev helt glad over, at der sad børn i alle aldre og råbte Brøndby sådan helt umotiveret i starten, fortæller Claus Billehøj til Folkebladet.

Med sig har han Louise Ringsing, der spiller på kvindeholdet i Brøndby. Også hun er overvældet over modtagelsen fra de mange børn.

– De var jo superglade, og de tog én som den professionelle spiller, man egentligt er, og ville gerne have autografer og billeder med én. Det er jo superfedt at få lov til at opleve som kvindelig fodboldspiller, fortæller Louise Ringsing efter at have delt de mange bolde ud.

Ifølge Claus Billehøj er besøget på skolerne et forsøg på at bygge bro mellem klub, lokalsamfund og fans. Her er Skolernes Motionsdag den perfekte anledning, når fodbold blandt andet handler om at bevæge sig.

– Den energi, vi mærker, når børnene råber Brøndby, en fredag formiddag i regnvejr, er fantastisk. Det er egentligt det, vi gerne vil. Styrke fællesskabet omkring Brøndby IF. Tænk, hvis den energi også er der alle de andre dage, indtil der er kamp på stadion igen, siger Claus Billehøj.

Tænkte kun på fodbold

På Vestervangskolen i ­Glostrup er scenen den samme.

Foran flere hundrede forventningsfulde børn står Kasper Fisker med en mikrofon i hånden.

Eleverne ved endnu ikke, hvad der skal ske, men en af skolens lærere, Magnus Gøtsche, der også er aktiv i fanafdelingen i Brøndby IF, har fortalt dem, at de har fortjent en gave, fordi de lige har været ude at løbe i to timer i dårligt vejr.

– Jeg kan godt huske dagen før efterårsferien fra da jeg gik i skole. Det var en god dag – man havde jo snart ferie, men også fordi man kom ud at røre sig, siger Kasper Fisker til eleverne.

Derefter afslører han, at hver klasse vil få to fodbolde.

Han sidder selv og deler fodboldene ud, skriver klassens navn og en autograf på bolden. Når eleverne henter boldene, får de en highfive med på vejen.

– Det var fedt, der var en dejlig stemning i salen. Børnene klappede af hinanden. Det er fedt at være med til at lave en overraskelse og give børnene en god oplevelse, fortæller Kasper Fisker.

En ting han ikke sagde på scenen, var, hvordan han selv havde det med fodbold i skolen.

– Det ville jeg ikke sige til dem, men fodbold var det eneste, jeg tænkte på. Jeg var ikke nogen dygtig elev og havde kun fodbold i hovedet, husker Kasper Fisker.

Det var ofte ham, der havde en fodbold med i skole.

– Jeg ønskede mig altid fodbolde til min fødselsdag, så jeg havde altid en fodbold i nogenlunde stand. Det er bedre end at spille med en halvflad bold, så det er fedt, at børnene her også får et par gode bolde, lyder det fra den populære Brøndby-stjerne.

Ifølge Claus Billehøj er det langt fra sidste gang, at Fanafdelingen i Brøndbyernes IF kommer ud på skolerne i lokalområdet.

– Vi kommer vi til at gøre det igen på den ene, den anden eller den tredje måde, for vi skal have flere af den her slags arrangementer for at styrke vores fællesskab omkring klubben, siger han.