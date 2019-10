Forbrugsstop tærer på tilliden

DEBAT. Karina Skytt, Forældrebestyrelses­formand Ejbyvang, på vegne af hele forældrebestyrelsen

DEBAT. Endnu engang rammes vi i Glostrup Kommune af en udmelding om forbrugsstop. En udmelding, der rammer vores børn på deres trivsel og læring men for forvaltningen og vores politikere virker konsekvensen som uvedkommende. Hvordan kan man styre sin økonomi når tildelte midler gang på gang fjernes/låses.

I det kommende budgetforslag har man til hensigt, at hæve taksten på dagtilbud, men hvordan kan man som forældre vide, at de ekstra midler bliver i institutionen og kommer ens barn til gode? Er det hensigtsmæssigt, at man ved årligt at indføre forbrugsstop sender signal til alle om at skynde sig at forbruge ved budgetårets begyndelse? Hermed fratager man os muligheden for gennem mådehold at opspare til lidt større investeringer, som har til formål at styrke vores børns faglige læringsmiljø og fysiske rammer. Konsekvensen af de forgangene års forbrugsstop og tilbageførsel af midler bliver derfor større og større. Vi føler os frarøvet og magtesløse, mens vi ser vores børns hverdag og trivsel blive forringet. Forringet af en forvaltning og politikere, vi burde have tillid og tiltro til. Hvem tør tro på politikerne, når de i deres budget oplæg skriver ’De yngste børn skal opleve en tryg dagligdag med høj faglig kvalitet i gode fysiske rammer’?

Ikke os, når vi efter forbrugsstop bliver frataget muligheden for at investere vores opsparede midler i forbedring af faglig kvalitet og fysiske rammer i vores institution. Nogen skulle skamme sig over at frarøve vores børn muligheden for en forbedret hverdag. Vi ser år for år vores institution forfalde og læringsmiljøet blive forringet som konsekvens heraf. Endnu engang har vi mistet vores tillid til, at man i Glostrup Kommune vil det bedste for sine yngste borgere.