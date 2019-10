Gaming-stjerner kommer til Glostrup

Dingo, en af Danmarks bedste Fifa-spillere, kommer til Glostrup Shopping­center på lørdag. Foto: pr-foto

GLOSTRUP. På lørdag er der stort gaming event i centeret, hvor man kan prøve de nyeste spil og møde to Fifa stjerner fra Brøndby E-Sport

Af Jesper Ernst Henriksen

World of Gaming er overskriften på et event i Glostrup Shoppingcenter, som løber af stablen på lørdag den 2. november fra kl. 10.00-16.00. Her kan du slå dig løs i de nyeste og mest populære spil som Fortnite, FIFA 20, Racing Seats og meget meget mere.

Det store World of Gaming event byder også på konkurrencer i populære spil, hvor du kan vinde flotte præmier. Måske er du dagens vildeste danser i Just Dance? Eller kan sætte den hurtigste omgangstid i en virtuel racerbil? Der er spiloplevelser og konkurrencer for alle – alt lige fra kampe på den virtuelle fodboldbane til dagens højeste score i Fruit Ninja.

To Fifa-stjerner

Fra kl. 12.00-14.30 kan du møde stjernerne Daniel ’Dingo’ Kristensen og Niklas Jakobsen fra Brøndby E-Sport. De stiller op til autografer, selfies og showkampe, hvor nogle få heldige får lov at spille mod dem.

Dingo og Niklas er begge kendte Fifa spillere fra E-Superligaen, og Dingo er en af de bedste spillere i Danmark.

Du kan også møde Maskotten Nanok fra kl. 12.00-13.30. Den uddeler fribilletter til Brøndby-kampen mod Esbjerg 10. november.

Torvedagene i Glostrup Shoppingcenter starter allerede torsdag, hvor det jo er Halloween. Denne dag er der trick and treat for børnene og 1. november kan de give den gas med kreative billeder i Halloween Photo Booth.