Hent pakker i Hvissinge

GLOSTRUP. Sidste uge åbnede PostNord en ny Collect Shop i Minimarked på Egeskoven 224 i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Minimarked på Hvissinge Torv er blevet en PostNord Collect Shop. Her kan kunderne hente pakker samt sende pakker og breve, som de har frankeret hjemmefra.

– Vores kunder vil gerne have, at det skal være nemt og hurtigt at hente deres pakker fra PostNord, og derfor er jeg rigtig glad for, at borgerne i Glostrup nu får endnu et udleveringssted i byen.

Det er vigtigt for kunderne at kunne hente deres pakker når og hvor, det passer bedst, og åbningen er et vigtigt skridt mod at gøre hverdagen lettere for pakkemodtagerne, siger Tonny Povlsen, distriktschef i PostNord.