Historisk lav ledighed i Vallensbæk

VALLENSBÆK. Der er sket et markant fald i antallet af ledige borgere i Vallensbæk og Ishøj, der bliver serviceret af jobcenteret i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Ledige borgere i Vallensbæk og Ishøj bliver serviceret af jobcentret i Vallensbæk, og de seneste tal fra Danmarks Statistik viser et stort fald i ledigheden i juli måned for begge kommuner.

Ledighedsprocenten i Vallensbæk er 2,8 procent, og det er 0,8 procent lavere end i januar og er historisk lavt. I samme periode er Ishøjs ledighed faldet fra 6,3 til 4,8 procent.

Det glæder borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen.

– Job og uddannelse er den mest lige vej til god livskvalitet. De flotte tal for beskæftigelsen viser, at Vallensbæks skarpe fokus på vækst og et tæt samarbejde med virksomhederne bærer frugt for dem, som det handler om, nemlig borgerne. Resultaterne skyldes i høj grad også borgernes egen vilje til at være selvforsørgende, hjulpet af en toptunet beskæftigelsesindsats. Jeg glæder mig over resultaterne, der giver inspiration til at fortsætte indsatsen, siger han.

Vallensbæk har senest modtaget anerkendelse fra flere sider for sin erhvervs-indsats, blandt andet fra Dansk Industri, der kårer kommunen til den med det bedste erhvervsklima på Sjælland, og det kan aflæses i ledighedstallene.

Den hjælp de har brug for

Det samlede antal Vallensbæk-borgere på forsørgelse er faldet med mere end 400 personer fra januar til august. For modtagere af ordinære dagpenge og sygedagpenge nærmer det sig et fald på næsten en tredjedel.

Lederen af beskæftigelsesindsatsen i Vallensbæk, René S. Mikkelsen, er tilfreds med tendensen.

– I jobcentret samarbejder vi målrettet med de ledige, en håndholdt indsats og tæt opfølgning sikrer, at alle, der henvender sig, får en plan for job og uddannelse. Vi satser på at vende flest mulige ressourcestærke ledige i døren, så de hurtigt kommer ud af ledighed igen. De borgere, der skal have bistand til at finde deres plads på arbejdsmarkedet, får den hjælp, de har brug for. De opmuntrende resultater er også et skulderklap til det lokale erhvervsliv, der tager et stort medansvar, siger han.