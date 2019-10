Hjælp til Ditlevs Gamle Købmandsbutik

Ditlevs Gamle Købmandsbutik i Brøndbyøster Landsby får en økonomisk håndsrækning af kommunen. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Den gamle købmandsbutik i Brøndbyøster får nu en hjælpende hånd af kommunen, der har bevilget et lån til renovering af kloakker og fliser

Af Robert Hendel

Ditlevs Gamle Købmandsbutik står som et kuriøst blik ind i fortiden i Brøndbyøsters landsbymiljø. Her holder den gamle butik til i en 154 år gammel ejendom, der godt kunne trænge til en renovering af grundens fliser og kloakker. Den renovering er nu mulig, efter at kommunalbestyrelsen i Brøndby har bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 153.200 kroner til Bevaringsforeningen for Brøndbyøster, der står for drift og vedligeholdelse af ejendommen.

– Vi er meget glade for, at kommunen går ind og hjælper os på denne måde. Med den håndsrækning kan vi blive ved med at tage vare på den gamle ejendom og sikre et stykke vigtig lokalhistorie i Brøndby, siger Poul Erik Traulsen, der er formand for Bevaringsforeningen for Brøndbyøster.

Lånet blev bevilget på kommunalbestyrelsesmødet i august. Ifølge borgmester Kent Max Magelund (S) havde Venstres Mette Engelbrecht under behandlingen i kommunens økonomiudvalg spurgt, hvorvidt det var en forening eller en privatperson, der søgte om lånet.

– Nu har vi undersøgt papirerne, og det er foreningen, der kører det, lød det fra Kent Max Magelund på mødet i kommunalbestyrelsen.

Kommunen har tidligere hjulpet købmandsbutikken, da den gamle bygning skulle have renoveret tag og facader.