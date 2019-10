Holdt hemmeligt globryllup foran 100 fremmede gæster

Et par blev under kulturnatten viet af Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S). Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Som noget nyt havde man mulighed for at blive viet på rådhuset under kulturnatten. Det tilbud havde et enkelt par takket ja til

Af Robert Hendel

Det er så yndigt at følges ad, lyder det i en kendt salme af N.F.S. Grundtvig.

Den er normalt forbundet med bryllupper i kirken, men under kulturnatten i Brøndby kom den også i brug på rådhuset i Brøndby.

Her havde et enkelt par takket ja til muligheden for at blive viet på den særlige aften, hvor gæsterne fik en rundvisning på kommunen af Lisbeth Hollensen, der er museumsinspektør på Forstadsmuseet.

– Vi så, at man havde mulighed for at blive viet her til aften, og så tænkte vi ”hvorfor ikke?”, forklarer det unge par, der ønsker at være anonyme, og det er der en særlig grund til.

Parret har ikke fortalt noget til deres venner og familier. Kun tre personer med meget nær relation til parret kendte til vielsen.

– Vi har lige købt hus i Brøndby, så der er også noget juridisk i det, fortæller parret om beslutningen at blive gift på kulturnatten.

Planen om at holde vielsen hemmelig blev dog noget udfordret. I anledning af en rundvisning umiddelbart efter vielsen var omkring 100 fremmede gæster mødt op for at se det unge par blive viet af Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S).

Det nygifte par havde oprindeligt planlagt et ”rigtigt” bryllup med tilhørende fest om et år, men det lavede tilbuddet om at blive viet på kulturnatten om på.

Derfor skal de to unge mennesker forsøge at holde deres status som ægtefolk hemmelig i et lille års tid. Det har det parret dog en enkelt opskrift på.

– Vi siger det ikke til nogen, så er der ingen, der finder ud af det, lyder det tørt fra det nygifte par.