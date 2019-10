Hovedstadens Letbane får grønne tog

Sådan kommer letbanetogene til at se ud på Glostrup Station. Foto: Hovedstadens Letbane

HELE OMRÅDET. Når Hovedstadens Letbane ruller ud i 2025, bliver det grønne tog, der vil køre på strækningen mellem Ishøj og Lyngby. Farven skal blandt andet sikre letbanen sin egen identitet blandt de eksisterende offentlige transportformer i hovedstaden

Af Jesper Ernst Henriksen

Busserne er gule, S-togene er røde og metroen er hvid.

Indtil nu har letbanetogene også været tegnet hvide, men nu har Hovedstandens Letbane løftet sløret for farven: De bliver grønne. Det gør de for at sikre genkendelighed, synlighed samt en høj grad af trafiksikkerhed på vejene.

– Farverne hjælper kunderne med at genkende transportformerne og skelne mellem disse. Med den grønne farve bliver letbanen genkendelig og synlig i bybilledet ligesom bus, tog og metro, forklarer Trine Græse, der er næstformand i Hovedstadens Letbane.

På midten af de grønne letbanetog vil der også være et sort bælte, som er trukket langt ned, så udtrykket adskiller sig fra busserne. Bæltet skal minde passagerne om, at det er nemt at træde ind og ud af toget, også hvis man har barnevognen eller rollatoren med. Derudover vil hvide markeringer på midten af dørene indramme døråbningerne, når dørene åbner. Disse markeringer vil blandt andet hjælpe svagtseende, når de skal ind og ud af toget.

– Letbanen hjælper til, at alle borgere får en høj mobilitet – også dem, som har brug for lidt ekstra service og hjælp. Vi er meget optaget af, at letbanen bliver nem at bruge for alle, uanset eventuelle handicap eller andre særlige behov. Tilgængelighed spiller derfor en central rolle i planlægningen og udførelsen af Hovedstadens Letbane, udtaler Trine Græse.

Trafiksikret

Den stærke grønne farve på letbanetogene kan også være med til at øge trafiksikkerheden på vejene, når letbanen først går i drift. Lyse og stærke farver er nemlig generelt mere synlige i trafikken end mørke og grålige farver, fortæller Rebekka Nymark, der er direktør i Hovedstadens Letbane. Derudover adskiller den grønne farve sig fra mange af de ting, man ser i de byrum, som letbanen vil køre igennem. På den måde vil letbanen skille sig ud og blive set, tilføjer hun.

– Vi ved, at letbanen er en ny transportform i hovedstaden, og at alle andre trafikanter skal vænne sig til at færdes omkring letbanen, når den går i drift. Derfor har vi særlig stort fokus på samspillet mellem letbanen og den øvrige trafik, og her spiller farven på togene også en rolle, siger Rebekka Nymark, direktør i Hovedstadens Letbane.