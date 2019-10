Idéer til adventsgaver og kalendergaver til børnene

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er en af de familier, der har tradition for adventskalender eller kalendergaver (eller begge), kan de hurtigt blive lidt stresset over, hvad du skal købe af gaver.

Du vil nødig gentage dig selv hvert år, og du vil gerne give noget, der faktisk glæder børnene og ikke blot ligegyldige gaver for gavernes skyld. En god måde at hjælpe dig selv på, er ved at skabe en form for rød tråd gennem gaverne (nemmest ved adventsgaverne). Det gør det nemmere for dig at finde den næste gave og det skaber et ekstra lag af spændthed hos børnene. Et andet godt råd er ikke at smide alle de bedste gaver i starten af december, det kan hurtigt føre til skuffelse senere hen. Prøv at byg opad, så gaverne bliver bedre og bedre.

Forslag til adventsgaver og kalendergaver

Her kan du finde forslag og eksempler på adventsgaver og kalendergaver. For flere idéer – se her.

– På d. 1. december eller den første søndag i advent kan du give enten en chokoladejulekalender eller en skrabe-julekalender (afhængig af, hvor gamle børnene er). Det er en klassisk gave, som altid giver glæde hos børnene, da det betyder, de har endnu mere at se frem til imod slutningen af december.

– Giv noget de kan bruge i selve december måned (og resten af vinteren). Dermed giver du dem noget, de allerede nu kan få fuld glæde for pengene af. Det kan f.eks. være en kælk til de snerige dage, eller bageforme til når I skal lave f.eks. brunkager.

– noget, der både glæder og lærer. Dermed gør du både dem og dig selv en tjeneste. Dette kunne f.eks. være et lærerigt spil til computer, et brætspil eller puslespil af en eller anden art eller en sjov bog, der også lærer om forskellige ting.

– Hvis børnene er lidt større, kan du variere gaverne mod denne biografi af teenagere. Du kan f.eks. give datteren make-up og drengen et fedt spil.

– Du kan også give noget, der er brugbart i hverdagen, og som de måske lige står og mangler. Det kan f.eks. være en powerbank til mobilen eller et spejl til deres værelse.

– Giv dem noget, der passer til, hvad end de er interesserede i lige nu. Hvis de f.eks. går til fodbold, kan det være fodboldgrej, hvis de går meget op i styrketræning, kan det være protein pulver.