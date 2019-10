Integrationsråd nedlagt

GLOSTRUP. Integrationsrådet i Glostrup Kommune fik aldrig nogen medlemmer og er nu blevet nedlagt

Af Jesper Ernst Henriksen

Som en del af budgetaftalen for 2019 var det aftalt at oprette et integrationsråd. Rådet skulle bestå af syv medlemmer. På kommunalbestyrelsens møde i februar blev det besluttet at oprette rådet. Derefter gik kommunen i gang med at lede efter medlemmer.

Det lykkedes dog aldrig at finde syv egnede medlemmer til rådet, så på kommunalbestyrelsens møde i oktober blev det enstemmigt vedtaget at nedlægge rådet igen. Der var sat 25.000 kroner af årligt at rådets arbejde, de ryger nu tilbage i kommunekassen.