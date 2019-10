Intet at komme efter: Skrivebordsnederlag står ved magt

Frederikke Lindhardt og Brøndby led i første runde et skrivebordsnederlag til Farum BK / FC Nordsjælland. I Weekenden fik holdet revanche på banen. Foto: Robert Hendel

SPORT. Fodboldens Appelinstans har afvist Brøndbys klage over et skriverbordsnederlag i sæsonens første kamp. Formand erkender, at klubben begik en fejl

Af Robert Hendel

Sæsonens første kamp blev til en storsejr over oprykkerne fra Farum BK / FC Nordsjælland.

Sejren på 6-1 blev siden lavet om til et nederlag på 3-0, da Brøndby havde benyttet en karantæneramt spiller.

Kamilla Karlsen blev udvist i pokalfinalen, og ifølge DBU’s regelsæt skal karantæne efter et rødt kort i pokalturneringen afsones i den førstkommende i ligaen, hvis holdet ikke spiller flere pokalkampe i den pågældende sæson.

Da pokalfinalen lå efter sæsonens afslutning, skulle Kamilla Karlsen have afsonet karantæne i den første kamp i den nye sæson, som var mod FC Nordsjælland. Fordi Kamilla Karlsen var med i den kamp, blev Brøndby sidenhen taberdømt.

Brøndby forsøgte at få omstødt afgørelsen i Fodboldens Appelinstans, men det er ikke lykkedes at få overbevist appelinstansen om, at man i Brøndby havde en sag.

– Vi må jo bare erkende, at vi begik en fejl ved at tage en spiller med, som havde karantæne, siger Christian Barrett, der er formand i Brøndbyernes Idrætsforening.

Kan koste mesterskabet

Afvisningen af Brøndbys appel kan få afgørende betydning for placeringen af det danske mesterskab.

– Vi mente ikke, at reglerne var klare nok, men det har vi ikke fået ret i. Så er der ikke mere at gøre ved det. Jeg tror på, at vores hold er stærkt nok til at vinde mesterskabet, selvom vi har tabt den kamp på skrivebordet, siger Christian Barrett.

Formanden mener, at det er en menneskelig fejl, der har bragt Brøndby i den uheldige situation.

Det er en vurdering af dem, der tolker reglerne, at man mente, at Kamilla Karlsen var klar til at spille kampen. I bagklogskabens klare lys skulle vi nok have undersøgt det endnu nærmere ved at have haft en dialog med DBU. Vi troede dog på, at vi var i vores gode ret til at benytte Kamilla Karlsen, men det var vi ikke, konstaterer Christian Barrett.

For at undgå en lignende situation i fremtiden har klubben indskærpet over for de ansvarlige, at de skal tage en dialog med DBU, hvis det er det mindste i tvivl.

Brøndby fik revanche på banen mod Farum BK / FC Nordsjælland i weekenden og ligger nu nummer to i ligaen – et point efter rivalerne og sidste års sølvvindere fra Fortuna Hjørring.