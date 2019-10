DEBAT. Af Torben Kragh, Amalieparken 24, 2665 Vallensbæk Strand

Det er al ære og respekt værd, at Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen kæmper for statslig medfinansiering af støjbekæmpelse langs statens motorveje på Vestegnen. Det er både ret og rimeligt.

Men kæden er hoppet af, når borgmesteren og et stort flertal med ham i kommunalbestyrelsen netop har vedtaget en lokalplan, der muliggør 518 nye boliger mindre end et stenkast fra Køge Bugt Motorvejen, og hvor gældende grænseværdier for trafikstøj ved nybyggeri ikke kan overholdes. Omkring halvdelen af boligerne vender direkte ud mod motorvejen. Der argumenteres med, at bebyggelsen vil fungere som en støjskærm for de bagvedliggende boligområder. Hvad med de mange mennesker, der efter planen skal bo i det ny boligområde? Stribevis af videnskabelige undersøgelser viser, at trafikstøj kan føre til blandt andet blodpropper i hjerte og hjerne, andre hjertekarsygdomme, demens og søvnbesvær.

Bebyggelsens beboere vil også blive udsat for massiv luftforurening. Det er ikke nævnt med så meget som et ord i den lokale planlægning. Er man i tvivl, bør man kigge på det digitale danmarkskort, som Center for Energi og Miljø (DCE) under Aarhus Universitet har udarbejdet. Områderne langs Køge Bugt Motorvejen er stærkt luftforurenet. Jo tættere på en stor trafikåre, jo mere massivt bliver man udsat for blandt andet NOx- og småpartikelforurening. Det er dokumenteret, at de små partikler er sundhedsskadelige og øger sygelighed og dødelighed. Alene i Danmark vurderes det ifølge DCE, at luftforurening er skyld i 4.000 for tidlige dødsfald hvert år.

Det er til et sådant miljø, borgmesteren og kommunalbestyrelsen inviterer nye borgere.

Hvis de mener, der er behov for støjbeskyttelse af boligområderne på Egeskovvej, Rosenfeldtvej, Amalieparken og Vejlegårdsparken, kunne kommunen jo købe erhvervsarealet og etablere en støjvold med bagvedliggende grønt område. Det er hvad Ishøj Kommune er i gang med på en strækning på 2,7 km langs motorvejen.