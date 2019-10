Kærlighed i kulturnatten

Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Årets tema til kulturnatten i Glostrup var kærlighed. Det blev blandt andet markeret med et stort hjerte foran rådhuset og med snak om kærlighed med børn

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er lørdag aften – den sidste lørdag i oktober og der er traditionen tro kulturnat i Glostrup. Klokken er syv og mørket har sænket sig udenfor. Indenfor i Center for Miljø og Teknik sidder børn og voksne på gulvet i et stort lokale og venter. De venter på Katrine Bille, der er kendt fra Lille Nørd og andre programmer på DR Ramasjang.

Hun er kommet for at synge og underholde, og for hende er temaet kærlighed et rigtig godt tema – det er nemlig også teamet i flere af hendes sange.

– Er der nogen her, der har prøvet af være forelsket? Spørger hun ud mod publikum.

En del børn og nogle af deres forældre rækker en hånd i vejret og Katrine taler med en dreng om, hvordan det var at være forelsket – for drengen endte det heldigvis lykkeligt og han blev kæreste med den pige, han var forelsket i.

Sådan gik det ikke for Katrine – den dreng hun var forelsket var nemlig interesseret i alle mulige andre piger, fortalte hun og sang sangen Hvornår bli’r det mig, som hun har lavet sammen med Thomas Buttenschøn.

Et hjerte

Foran Glostrup Bibliotek har der hele aftenen stået en masse lys af den slags, der ellers er beregnet til at stå udenfor, så man for eksempel kan stille dem på en kirkegård.

I nogle af dem har vinden og regnvejret dog fået bugt med flammerne. Kort efter Katrine Billes koncert går et optog af kulturnatsgæster fra biblioteket, gennem rådhusparken, rundt om rådhuset og hen foran den nye rådhusbygning, hvor de stiller de mange lys, så de former et hjerte.

Der er også hjerter og kærlighed i fokus mange andre steder i kulturnatten. Ved spejderne i Rådhusparken har de oppustet nogle balloner formet som hjerter. Med et pusterør med pile kunne gæsterne så prøve at ramme ballonerne.

Der var også et hjerte formet af en lyskæde med nogle små papirhjerter på, hvor gæsterne kunne skrive små kærlige beskeder.

Lang kulturnat

Kulturnatten i Glostrup var startet allerede fredag aften, hvor der var koncert i Glostrup Bio med Glostrup Byorkester, hvorefter de viste filmen West Side Story. Lørdag startede kulturnatten tidligt, allerede klokken ti om formiddagen startede de første aktiviteter i Glostrup Shoppingcenter. Her var der for eksempel danseopvisninger og sang. En meget populær aktivitet var græskar-udskæring og ansigtsmaling.

Tidligt på aftenen var det i Glostrup Fritidscenter, der var gang i aktiviteterne. Her opførte Glostrup Musikskole en samlet koncert med temaet Carl Nielsen. Her samarbejdede alle musikskolens kor, blæsergrupper og strygere om at opføre en del af den kendte danske kunstners værker.

– Carl Nielsen var et naturligt valg for os. Han har et bredt folkeligt materiale. Det er historiske sange, som alligevel er tidsløse. Sange som Jens Vejmand, historien om den lille mand, som må kæmpe sig gennem livet, taler stadig til børn i dag, siger René Madsen, der er lærer på musikskolen og var fortæller til koncerten.