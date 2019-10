Kan Glostrup Kommune være det bekendt?

DEBAT. Vicky Schumann, Rødkælkevej, 2600 Glostrup

Af Vicky Schumann, Rødkælkevej, 2600 Glostrup

En familie er ifølge TV2 Lorry flygtet fra Glostrup Kommune, fordi kommunen svigtede familien, da de havde brug for hjælp. Glostrup Kommune ligger sig fladt ned og undskylder i denne sag. Kan Glostrup Kommune virkelig være det bekendt? Har Glostrup Kommune lært af deres erfaring? Har Glostrup Kommune virkelig en mistro til familierne, at de vil udnytte systemet?

I familieafsnittet er antallet af underretninger og sager på det specialiserede område steget markant fra 2017 og frem. Familier har brug for hjælp for ikke at gå ned med flaget og familiernes overskud er lig nul.

Mange familier forsøger at klare sig igennem hverdagen, men samtidig skal familierne desværre kæmpe en nedslidende kamp med kommunen for at få den rette hjælp, men ender alligevel bliver afslået af kommunen. Hvis der er overskud kan familierne bruge tid på at sende deres sager til Ankestyrelsen.

Glostrup Kommune har sat flere penge af til sagsbehandling og ansat fire nye sagsbehandlere. Super fint, så kan presset i familieafsnittet imødegås.

Desværre er der stor udskiftning blandt sagsbehandlerne, som betyder, at familierne konstant får nye sagsbehandlere, som skal sætte sig ind i familiens situation på ny. Og hvilken sagsbehandler læser en sag igennem på flere hundrede sider – Ingen.

Dog har sagsbehandlerne desværre heller ikke de nødvendige kompetencer for at håndtere de komplicerede sager, og der er ikke økonomi til at give familierne den rette hjælp. I aftalen om budget 2020 ser det desværre ikke ud til, at familierne i fremtiden kan forvente at få rette hjælp, da der ikke er afsat yderligere økonomi til det specialiserede område og hjælp til familierne.

Det er dyrt, at Glostrup Kommune ikke sætter ind tidligt, så det samfundsmenneskelige og økonomiske regnestykke ikke når at blive dyrere end nødvendigt.

Hermed opråb om hjælp til hårdt ramte familier i Glostrup Kommune.