Klar til at redde liv

SPORT. I IF32 Glostrup Gymnastikforening uddannes de frivillige i basal livreddende førstehjælp på et kursus afholdt af Røde Kors i samarbejde med GymDanmark

Af Jesper Ernst Henriksen

Motion er sundt for kroppen. Derfor dyrker tusindvis af mennesker gymnastik i fritiden. For nogle få mennesker hvert år, ender det dog med skader eller hjertestop. Derfor har TrygFonden givet en donation på 355.000 kroner til GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund), der har givet mulighed for at afvikle førstehjælpskurser i samarbejde med den lokale Røde Kors-afdeling, og derved øge kendskabet til basal livreddende førstehjælp.

– I GymDanmark prioriterer vi sikkerheden højt, og det gør vi blandt andet ved at sikre vores foreninger træneruddannelser og førstehjælpskurser på højt, anerkendt niveau. Donationen fra Trygfonden har givet os mulighed for at afholde 45 førstehjælpskurser i løbet af en tre-årig periode, siger GymDanmarks direktør Ditte Okholm-Naut.

I IF32 Glostrup Gymnastikforening er de glade for GymDanmarks initiativ og ser frem til endnu en gang at få klædt foreningens frivillige på til at kunne yde førstehjælp. Kontaktperson i foreningen, Svend Heesche-Andersen siger:

– Jeg ser meget frem til, at vi igen i år starter sæsonen med at få klædt vores trænere og andre frivillige i foreningen på til at kunne yde førstehjælp, hvis vi en dag skulle få brug for det.