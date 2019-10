Komiker-duoen Adam og Noah: Der er kommet meget kultur ud af Brøndby

Adam og Noah underholdt i Kulturhuset Brønden fredag aften. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Makkerparret Adam og Noah lagde fredag aften Kulturhuset Brønden ned. De roser Brøndby for et rigt kulturliv

Af Robert Hendel

Billetterne var for længst revet væk, da komikerparret Adam og Noah indtog Kulturhuset Brønden i anledning af Brøndby Kulturnat.

Med jokes om ”kartoffeldanskere” og ”de brune” udfordrede de to herrer flere gange lattermusklerne hos publikum.

De to komikere fortæller, at de er meget bevidste om deres målgruppe, når de optræder til en byfest eller kulturnat.

– Der kommer mange forskellige aldersgrupper, og det er jo bare en udfordring for os, at vi så også husker at få de helt unge med, når vi fortæller vores historier, lyder det fra Noah, der til dagligt går under navnet Hadi Ka-Koush.

Noah har langt skæg og går med hue. Han er den snakkesalige af de to, mens Adam, der spilles af Joel Hyrland, iført kasket ofte blot svarer bekræftende med ja.

Serveret med kærlighed

Makkerparret begyndte karrieren i 2015 med nogle korte videoer på Facebook. Året efter fik de for alvor deres gennembrud med 10 faste afsnit på DR under titlen ”Hvad sker der dansker?”.

Fredag aften underholdt de med deres vittigheder, sange og sjove danse, der gjorde grin med både danskere og etniske minoriteter.

– Jeg tror, at når folk ser os, så ved de godt, at det er serveret med kærlighed. Så, hvis vi snakker om dværge, tyrkere, kurdere eller danskere, så ved de formenligt godt, at vi elsker alle, siger Hadi Ka-Koush, der sammen med sin makker tager på farvel-turné næste år.

Den fik Brøndby Strand en forsmag på fredag aften.

– Det var fedt, mand. Totalt luksus. Brøndby er en hyggelig by, og et dejligt mangfoldigt samfund. Det mærker man med det samme, når man er herude, fortæller Joel Hyrland.

Den vurdering deler Hadi Ka-Koush. Han mener, at folk godt kan få et indtryk af, at Brøndby Strand er et farligt område, fordi der bor en høj koncentration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

– Det er lidt sjovt at se, hvor godt området i virkeligheden fungerer, når man tænker på alle fordommene, siger Hadi Ka-Koush.