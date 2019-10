Konservative: Cepos og KL har peget på effektiviseringer

GLOSTRUP. Ifølge Dan Kornbek Christiansen fra Det konservative Folkeparti bør man kigge på en rapport fra Kommunernes Landsforening eller Cepos og finde besparelser, hvor Glostrup Kommune bruger mere end sammenlignelige kommuner

Af Jesper Ernst Henriksen

Det Konservative Folkepartis ene kommunalbestyrelsesmedlem, Dan Kornbek Christiansen, er ikke med i budgetforliget. Han er utilfreds med de steder, hvor der er fundet besparelser i aftalen.

– Der bliver prisstigninger for folk, der har børn i daginstitutionerne, på skolen og i klubberne, bl..a. bliver Klub Ejby hårdt ramt, og det vil vi ikke være med til. Derudover vil der vil være forringelser og prisstigninger for vores ældre borgere, for eksempel i forhold til vask og servicebussen, siger han.

Endvidere er han utilfreds med de besparelser, der er på kulturområdet, hvor han tidligere var formand.

– Det bliver også mindre sjovt, spændende og attraktivt at bo og leve i Glostrup. Glostrup Festival bliver beskåret dramatisk, og der er ikke længere penge så de unge kan gå deres egen aften, et bedre svømmebassin til de mindste og de planlagte fitness- og legestationer der skulle ligge der hvor folk lever og bor bliver nu heller ikke til noget.

Vi konservatives store satsning med flere aktiviteter, anlæg og tilbud på idræts-, kultur- og fritidsområdet bliver nu rullet tilbage, siger han.

Lyt til Cepos og KL

Den primære grund til, at det er nødvendigt at spare så mange penge i dette års budgetaftale, er, at det specialiserede børne- og voksenområde er blevet dyrere. Det burde de ansvarlige politikere og den administrative topledelse have håndteret tidligere, mener Dan Kornbek Christiansen.

– Der er nogle kommuner, der har evnet at styre det. Man kan kigge på de tilbud, vi tilbyder borgerne. Kunne vi tage noget hjem og tilbyde borgerne samme service til en lavere pris?, spørger han og kommer med et eksempel:

– Da vi lavede budget sidste gang, var vi ude i Klub Ejby, hvor vi talte med en af de ansatte. Hun var der på nedsat tid. Derudover var hun ansat af et privat firma til at passe et barn fra Glostrup. Vi betaler meget mere til det private firma, end vi ville gøre, hvis hun var fuldtidsansat i Glostrup, siger han.

Derudover mener han, at Glostrup Kommune kunne drives mere effektivt, hvis man kopierede de bedste andre kommuner.

– I 2016 bad kommunalbestyrelsen om, at der blev lavet en benchmark med nogle sammenlignelige kommuner. I den stod der, at der var en mulig årlig gevinst på 37 millioner kroner. Cepos laver også et kommuneindeks, ifølge den er der 150 millioner kroner at hente. Nu er tingene i et regneark ofte mere lyserøde, end de er i virkeligheden, men hvis man bare tog en tiendedel af det Cepos siger, så var vi nået langt, siger han.