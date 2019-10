Kontanter for kopier

DEBAT. Af Lars Ammitzbøll, Sportsvej 20, 2600 Glostrup

Biblioteket har en ualmindelig god service overfor publikum, men noget som kunne gøres bedre. Det håber jeg, at de kan gøre noget ved. Når vi skal kopiere en side eller flere skal vi vise bankkort og taste flere personlige data ind. Det kunne vi undgå, hvis vi igen får en sparebøsse, hvor vi putter to kroner i for hver kopi vi tager.

Det er meget besværligt den ordning vi har i dag. Kan vi ikke også få den ordning, at avislæsere kun kan læse aviser, hvor aviserne findes i stativerne, og de skal ikke bortføres til andre steder eller benyttes som venteværelse for de personer, som benytter computerne.

Der er flere som er ærgrelige over disse ordninger.