Kunst der får smilet frem

Foto: Maleri af Kjeld Jørgensen

GLOSTRUP. Der er ny udstilling i Glostrup Fritidscenter fra på lørdag, hvor Kjeld Jørgensen udstiller malerier, der får smilet frem

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 5. oktober fra kl. 14 til 16 er der fernisering i Glostrup Fritidscenter med kunstneren Kjeld Jørgen Jensen og med musik af Henning Munk og Plumberne.

Glostrup Kunstforening skriver, at betragte Kjeld Jørgen Jensens værker er som at træde ind i en surrealistisk virkelighed. Skyformationerne mod himlens lys er meget realistiske – nærmest fotografisk behandlet, og drager os ind i kunstnerens univers og viser hans forståelse for lys og rum. Men kunstneren har mere at berette. Alle hans værker er fyldt med fortællinger, som vi selv må digte videre på. De sjove, tvetydige titler på værkerne får samtidig smilet frem og skaber nysgerrighed efter at gå yderligere på opdagelse i hvert enkelt billede. I svævende landskaber finder vi sært sammensatte objekter – alt lige fra designermøbler og høns til en gammel folkevogn integreret i et landskab, hvor den slet ikke hører hjemme, og dog alligevel passer ind. Du skal også holde øje med ”Shu-bi-duas” røde tråd, der (næsten) altid er med, leder vejen og binder fortællingen sammen.

Kjeld Jørgen Jensens billeder har i sig selv en gennemgående rød tråd og et letgenkendeligt udtryk. Det viser en troværdig kunstner, som kender sin metier. Selv siger han om sine billeder, at han prøver at ramme det punkt, hvor roen er det dominerende element i billedet, og man befinder sig i en tidslomme, hvor alt sættes i stå, i et intenst øjeblik, og man har lyst til bare at følge med ud til der hvor alting ender … eller gør det?

Udstillingen slutter den 30. oktober.