Kunst med blomster og mønstre

Kristine Hellesøe Appel udstiller fra på lørdag i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Foto: Kristine Hellesøe Appel

VALLENSBÆK. Den kommende udstilling i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus er med kunst med inspiration i alt fra gammelt mønstret tapet til blomster og planter

Af Jesper Ernst Henriksen

På lørdag holder Vallensbæk Kunstforening fernisering fra 11.00 til 12.30 i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Den nye udstilling er med Kristine Hellesøe Appel.

– Jeg er optaget af, hvordan velkendte motiver som planter og blomster kan varieres i det uendelige. Inspirationen finder jeg i gammelt mønstret tapet og blonder, blomsters og planters former, farvesammensætninger, jeg tilfældigt falder over, lysindfald og skygger. Mine værker svinger mellem et ekspressivt og dynamisk udtryk og det mere poetiske og stille. Fra farveeksplosioner til det helt hvide. Jeg starter ofte med at skabe en form for kaos for så at begynde at rydde op ved hjælp af rene farveflader, lige linjer eller gentagelser af former, siger hun og fortsætter:

– Jeg er vild med muligheden for at variere mine teknikker, arbejdsredskaber og materialer og svinger derfor mellem at arbejde med maleri, linoleumstryk, papirklip, monotypi og lignende.

Kristine Hellesøe Appel er 35 år gammel og uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet 2012 og billedkunstlærer fra Blaagaard/KDAS 2013.