Lærerens Dag fejret med gullash

Charlotte Kornmod og de andre ledere fra Egholmskolen delte Gullash ud i fredags

VALLENSBÆK. Hvert år i oktober fejres Lærerens Dag verden over. På Egholmskolen i Vallensbæk blev det markeret med gullash

Af Jesper Ernst Henriksen

I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober (eller dagene omkring den dag). Fokus er på lærerens vitale rolle både som underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret.

På Egholmskolen i Vallensbæk valgte ledelsen at markere dagen med at lave gullash til medarbejderne. Så distriktsleder og afdelingsledere mødte klokken 7.30 for at trække i forklæderne og har kokkereret hele formiddagen. Og gullashen findes naturligvis også i en vegetarisk udgave.

– Her kalder vi det lærerenes og pædagogernes dag. Tidligere år er det blevet fejret med kage eller boller, og i år har vi lavet mad til dem, fortæller distriktsleder Charlotte Kornmod fra Egholmskolen, mens hun øser ris og gullash op.

Flere af medarbejderne fortæller, at de i dag har fået blomster og fine tegninger.

– Det er ikke altid, at man husker at værdsætte lærerne og pædagogerne i hverdagen – og så kan det her være en god anledning, siger Charlotte Kornmod.