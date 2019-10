Lærlinge bygger letbanen

Sådan kommer letbanestationen i Brøndbyvester til at se ud. En del af byggeriet bliver udført af lærlinge. Foto: Visualisering: Hovedstadens Letbane/ Gottlieb Paludan Architects

BRØNDBY. Parterne bag letbanen har besluttet, at en del af banebyggeriet skal varetages af lærlinge. Det handler om at tage ansvar for de unge, lyder det fra en af kommunerne, der står bag Hovedstadens Letbane

Af Robert Hendel

I fremtiden kommer der til at mangle faglært arbejdskraft i Danmark.

Det sker, fordi mange ældre går på pension, mens der ikke bliver uddannet nok nye, viser prognoser.

Derfor har selskabet bag Hovedstadens Letbane besluttet, at der skal skabes lærlingepladser svarende til 62 årsværk på byggeriet af letbanen. Et årsværk svarer til 1.924 timer, hvori der er medregnet timer til ferie, helligdage, skoleophold og sygdom.

– Det er vigtigt, at vi tager et ansvar for at sikre gode uddannelser for vores unge. Det har vi i Brøndby i forvejen et stort fokus på, og vi er glade for, at Hovedstadens Letbane gør meget ud af, at der kommer lærlinge på byggeriet af letbanen, siger Kent Max Magelund (S), der er borgmester i Brøndby, der sammen med 10 andre kommuner og Region Hovedstaden står bag letbaneprojektet.

Ifølge borgmesteren søger mere end 25 procent af Brøndbys unge ind på en erhvervsuddannelse. For at det forssat bliver attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, skal der praktikpladser til.

– Derfor er det vigtigt, at virksomheder tager ansvar og opretter flere praktikpladser, som vi ser her i letbanebyggeriet, siger Kent Max Magelund.

Gevinst for alle parter

I kontrakterne for byggeriet er der indlagt en række sociale klausuler, der stiller krav til entreprenørerne om at sikre et minimum antal lærlingeårsværk, mens letbanen bliver etableret.

Det betyder, at virksomhederne på projektet skal ansætte lærlinge inden for fag, der er omfattet af de danske erhvervsuddannelser eller tilsvarende uddannelser i et andet land.

Hos entreprenørvirksomheden Aarsleff, der bygger letbane i Vallensbæk, Brøndby, Glostrup og Lyngby-Taarbæk Kommune, ser man positivt på kravet om lærlinge på letbanebyggeriet. Det kommer både lærlingene, samfundet og entreprenørerne til gode, fordi styrker det faglige niveau i fremover.

– Det er naturligvis vigtigt, at vores medarbejdere har et højt, fagligt niveau. Vi har dog også et samfundsansvar i forhold til at uddanne lærlinge og elever, videregive vores ekspertise og knowhow. På den måde sikrer vi, at vores branche også i fremtiden har kvalificerede medarbejdere, siger Karsten Abel Jensen, der er projektchef hos Aarsleff.