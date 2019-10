Ligeværd fejrer 50 års jubilæum med en sej mor og forfatter

Monica Lylloff, der er initiativtager til bevægelsen En Million Stemmer, kommer til Glostrup og fortæller om sit liv. Foto: Privat

GLOSTRUP. Foreningen Ligeværd har i år 50 års jubilæum. Det bliver fejret onsdag i næste uge i foreningens nye lokaler på SFO Søndervang, hvor der blandt andet er foredrag med forfatteren Monica Lylloff, der har skrevet bogen Seje Mor

Af Jesper Ernst Henriksen

På onsdag kommer Monica Lylloff til Glostrup og holder et gratis foredrag.

Hun er mor til tre børn med særlige behov, hun er forfatter til bogen Seje Mor og hun er stifter af Facebook-gruppen og kampagnen En Million Stemmer, der forsøger at sætte fokus på, hvor svært det er at få hjælp, hvis man har et handicap eller som forældre til et barn med handicap.

– En gang om året har hun ondt i maven. Det er op til, at kommunen skal vurdere, hvilken hjælp, hendes børn skal have det næste år. Der bliver man nervøs for, at der bliver taget noget fra børnene, fordi kommunen skal spare. I mange kommuner bliver der tænkt mere på økonomi end på at tage sig af hele familien. I gruppen En Million Stemmer kan brugerne støtte hinanden og udveksle erfaringer med, hvordan de klarer de udfordringer, siger Mogens Mathiesen.

Han har selv været turen igennem med en datter med særlige behov. Efter han selv fik hjælp fra foreningen Ligeværd, blev han som pensionist aktiv i foreningen. I dag er han formand for Ligeværd Forældre & Netværk i Storkøbenhavn og næstformand på landsplan.

Arrangementet er en fejring af foreningen Ligeværds 50 års jubilæum. Den blev stiftet af Inger Agnethe Grenness som Landsforeningen til støtte for sent udviklede.

– Det var en gruppe, som faldt udenfor det, der dengang hed åndssvageforsorgens område, men som stadig havde brug for hjælp, fortæller Mogens Mathiesen.

I dag hedder foreningen Ligeværd.

– Vi siger, at alle er lige meget værd, uanset, hvilke diagnoser man har – det ligger i navnet, siger Mogens Mathiesen.

Foreningen består af tre dele, en forældreforening, foreningen Unge for Ligeværd og Ligeværds skoler.

Ud over Monica Lylloff vil der også være lokale talere. Kim Dyrvig, der har været medlem af Unge for Ligeværd i 20 år fortæller om sit liv og sine oplevelser og Christian Philips, der er vejleder i foreningen.

– De fortæller, hvor Ligeværd er henne lige nu og hvad vi arbejder med lokalt og på landsplan, siger Mogens Mathiesen.

Der er åbent for alle i lokaler på SFO Søndervang, Florasvej 2, onsdag den 6. november fra kl. 18.30. Programmet starter kl. 19.00 og Monica Lylloff taler kl. 19.40.