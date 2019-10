Lyttebænk på Det grønne strøg

Lyttebænken aktiveres automatisk, når man sætter sig på den.

VALLENSBÆK. For nylig blev Det grønne strøg indviet. Det går fra Vallensbæk Stationstorv, forbi Egholmskolen og ned mod havnen. Blandt de mange ting, man kan opleve på strækningen, er en såkaldt lyttebænk

Af Jesper Ernst Henriksen

I forbindelse med det nye rekreative område Det grønne strøg er der sammen med Hjerteforeningen etableret en såkaldt hjertesti – en afmærket motionsrute, der kan bruges hele døgnet og af alle.

En anden interessant nyskabelse er den nye lyttebænk. Det er en interaktiv bænk, som afspiller fortællinger, når man sætter sig på den. Historierne er fortalt af børn fra Egholmskolen – og ganske i tråd med hjertestien, er temaet for fortællingerne ”Historier fra hjertet”.

Hjælp til at fortælle

Kulturkonsulent Remi Lewerissa fra Vallensbæk Kommune er uddannet skuespiller og har stor erfaring som ”fødselshjælper”, når folk skal fortælle deres historier. Han har hjulpet med at få børnenes historier ud af deres hoveder.

– Nogle af historierne er noget, børnene selv har oplevet – og andre er fri fantasi, forklarer Remi Lewerissa.

Børnene har for eksempel fortalt historier om venskab, om at blive valgt sidst til fodbold, om kærlighed, sygdom og racisme.

Historierne bliver optaget professionelt, og der bliver tilføjet baggrundsmusik og lydeffekter for yderligere at forbedre lytteoplevelsen.

Bibliotekar Cecilie Breum fra Vallensbæk Kultur- & Borgerhus deltager også i projektet.

– Det bliver vores måde at formidle, hvad borgerne har på hjerte. Nu er det børn, der fortæller historier, men senere kan det for eksempel være ældre borgere, der fortæller om Vallensbæk i gamle dage – eller det kunne være små stykker musik af lokale komponister, der fortæller ind imellem musikstykkerne. Kun fantasien sætter grænsen for, hvad vi kan bruge lyttebænken til, fortæller hun.