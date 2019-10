Masser af svømmemedaljer

Svømmerne fra VI39 fik masser af medaljer på hjemmebane. Foto: VI39

SPORT. Der var masser af medaljer, da VI39 holdt høststævne på Pilehaveskolen

Af Jesper Ernst Henriksen

I forrige weekend afholdte Vallensbæk Svømmeklub deres årlige høststævne på Pilehaveskolen, med deltagelse fra Albertslund, Swim Team Tåstrup og Solrød Svømmeklub.

I år stillede VI39 både med deres talent og mini-talent, og der blev virkelig svømmet stærkt. Begge hold havde netop været til stævne weekenden før, men det var ikke til at se, da rigtig mange formåede at forbedre deres tider endnu mere til dette stævne. I alt formåede VI39 svømmerne at tage 26 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer og 10 bronzemedaljer. I flere discipliner havde VI39 flere svømmere på podiet.

Bedste svømmere

Årgangssvømmerne fra talentholdet stillede til start sammen med resten af talentholdet. Årgangssvømmerne er nogle af Danmarks absolut bedste svømmere, og de holdt sig heller ikke tilbage på medaljesiden. Sean Petersen, Anna Andersen og Anders Gaard formåede at gøre rent bord i deres discipliner med tre guldmedaljer. Maja Andersen, Sarah Gudme og Lara Ghizzaui kom ligeledes på podiet i alle deres løb med tre individuelle medaljer. Alle disse svømmere var at finde på VI39’s vindende holdkapper.

Næste store mål for talentholdet er regionsmesterskaberne som bliver afholdt i den sidste weekend i oktober. Her er der store forventninger til at VI39 markerer sig helt i front.