Morten Bødskov talte om skat

Skatteminister Morten Bødskov var meget ærlig og lovede ikke løsninger med et fingerknips. Foto: Karl Ib Roed Sørensen

GLOSTRUP. Over 100 mødte op til skatteminister Morten Bødskovs besøg på Glostrup Park Hotel

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Vestegnens Rotary Klub havde forrige uge et arrangement på Glostrup Park Hotel. Det blev et tilløbsstykke. Rotarianere og gæster fra nær og fjern mødte op for at få den nye regerings syn på den fremtidige skattepolitik.

En veloplagt skatteminister og et spørgelystent publikum var parate til en begivenhedsrig aften.

– Morten Bødskov optrådte velovervejet og sympatisk. Han var klar over, at hans tid som skatteminister kan blive kort, hvis ikke han leverer, for Danmark har haft ni skatteministre på ti år. Så han er klar på at gøre en ihærdig og dygtig indsats, for at danskerne igen får tillid til Skat, siger Karl Ib Roed Sørensen fra Glostrup Vestegnens Rotary Klub.

Den socialdemokratiske regerings vision for de næste ti år er ’en retfærdig retning for Danmark’ med fire punkter. Velfærd først, grøn fremtid, stram udlændingepolitik og aktiv erhvervspolitik.

– En meget spændende aften sluttede med mange spørgsmål, hvor vi følte at Morten Bødskov var klar og ærlig i sine svar og i sin fremlæggelse, siger Karl Ib Roed Sørensen.